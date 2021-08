Nina Caicedo, de la serie ‘Enfermeras’, fue operada de un tumor

Nina Caicedo

En su más reciente edición, la revista Vea, reconocida por estar al pendiente de las noticias de la industria del entretenimiento colombiano, reveló, en su sección de ‘la hoguera’, que la actriz chocoana Nina Caicedo tuvo que someterse a una cirugía. De acuerdo con el informe de ese medio de comunicación, la artista, que le da vida a ‘Sol Angie’, uno de los personajes de la popular serie ‘Enfermera’, se vio obligada a pasar por el quirófano por el hallazgo de un extraño tumor en su abdomen. La noticia se entregó justo por los días en los que los televidentes de la producción estaban cuestionando la ausencia de Caicedo en las pantalla chica.

Nina, al contrario de lo que se rumoraba, no renunció a la grabación de la novela, por el contrario, se vio obligada a hacer una pausa para realizarse el tratamiento médico. Lo que comenta la revista es que la actriz, en medio de exámenes médicos, descubrió que tenía una masa anormal en su vientre, por lo que, de inmediato, tuvo que hacerse unos análisis para descubrir de que se trataba. Aquel síntoma en su cuerpo la estaba aquejando y generando molestias, por lo que tuvo que ser intervenida. Luego de la cirugía, los médicos le entregaron buenos resultados Caicedo, pues, de acuerdo con los estudios, se trataba de un tumor benigno.

“Tuvo que someterse a una cirugía en la que le extrajeron un tumor benigno que le habían detectado en el abdomen y venía causándole insoportables dolores”, se lee en la publicación de ese medio de comunicación.

La revista Vea informó que, además de lo exitoso de la cirugía, Nina se recuperó rápida y positivamente. La actriz tuvo que estar bajo un reposo de quince días. A través de sus historias de Instagram, la chocoana compartió la publicación de una de sus seguidoras que, con un video tomado directamente de la novela, escribió ‘Sol, cuanto te extrañé', refiriéndose al personaje de la actriz en ‘Enfermeras’. “Miren quien volvió”, escribió Nina.

Caicedo, en una entrevista con el periódico El Tiempo, en enero de este año, explicó la forma en la que preparó a su personaje de ‘Sol Angie’, el que tanto extrañaron los seguidores de la novela por los días en los que la actriz estuvo ausente a causa de su orden de incapacidad médica. Nina, hija del compositor Nino Caicedo y de Nimia Teresa Vargas, relató que le pidió a su tía, enfermera en el hospital Simón Bolívar de Bogotá, que la dejara acompañarla en sus turnos laborales para conocer, de cerca, la labor de un auxiliar de enfermería. Allí, Nina estuvo por cuatro noches, observando detalle a detalle de lo que se vive en una unidad de urgencias médicas.

“En el que la entrega es lo más importante. Los auxiliares hacen muchas cosas, desde cambiar líquidos y tender camas hasta limpiar a los enfermos. Son ángeles (...) Yo no sé cómo hacen para tener esos turnos tan largos y estar alertas en todo momento, así como a conversar entre ellos, a contarse sus cosas”, comentó en el diario nacional.

En un diálogo con El País, la también abogada explicó que ‘Sol Angie’ no solo se ganó el cariño de los seguidores de ‘Enfermeras’ pues, sus padres, también son fanáticos de su trabajo en aquella producción del Canal RCN. “Mi papá y mi mamá son seguidores de las series que hago. Él sufre mucho cuando hago un personaje en el que soy mala o donde me van a hacer algo malo a mí y me dice: “Ay, no, yo lo adelanté”, pero con ‘Sol Angie’ ha sido diferente porque es un personaje bonito, divertido y les ha gustado. Mi hermano también la está viendo”, reveló.

Según lo que manifestó Nina a ese medio, se enamoró de ‘Sol Angie’ desde los castings que hizo para quedarse con el personaje. Para ella, el papel de la enfermera fue especial pues, de acuerdo con las descripciones que le dieron los creadores de la serie sobre ella, se trataba de una mujer “real, que ama la vida, a pesar de todas las cosas malas que le pasaron (...) sale adelante a pesar de todo y así somos los colombianos”, resaltó.





