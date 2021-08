Alejandra Azcárate contó qué pasó realmente con su cuenta de Twitter

Actriz y comediante Alejandra Azcárate. Imagen tomada de @laazcarateoficial

La empresaria y presentadora Alejandra Azcárate volvió a ser noticia este lunes 30 de agosto, al reaparecer en su cuenta de Twitter para aclarar lo que había pasado con su perfil, luego de que se rumorara que lo había cerrado debido a amenazas y ataques de los internautas.

De acuerdo con la presentadora, lo que pasó fue que le hackearon la cuenta desde Turquía, y solo pudo recuperarla hasta hace pocas horas.

“A mis detractores, me encanta que me hayan dado esta extrema importancia volviéndome tendencia a punta de ilusiones, suponiendo que me habían amedrentado. Me halaga el interés que me demuestran y la popularidad que me generar, ya que siempre la sabré capitalizar”, fue la explicación que la actriz dio a través de su publicación.

Cabe recordar que, en principio se creyó que ella misma habría clausurado su perfil debido a los constantes ataques tras el escándalo de la ‘narcoavioneta’, en que está involucrado su esposo, el empresario Miguel Jaramil

Hasta hace varias semanas, la comediante y presentadora volvió a ‘tuitear, después de aparecer en un video explicando las vicisitudes por las que ha tenido que pasar ella y su familia luego de la incautación de una avioneta que hace parte de una empresa cuyo representante legal es el mismo Jaramillo, cargada con 400 kilos de cocaína.

“Una mujer con baja autoestima tiende a ver a una segura como soberbia ya que en el fondo se siente reflejada en ese valor del cual carece y eso le molesta. Esto por supuesto le suele generar rechazo de inmediato porque su ficticia inferioridad le imposibilita digerir la contraposición. Alguien con una auto valoración en declive tiene dos caminos: admirar u odiar a quien no padece su mismo mal y por lo general se inclina hacia el segundo que nace de su silencioso complejo”, se lee en una parte del pie de foto.

Vale mencionar que, desde su ‘regreso’ a las redes sociales ha sido blanco de críticas y ataques; e incluso, varios usuarios de Twitter e Instagram ‘desempolvaron’ varios videos donde confiesa su gusto por “la burla al mal ajeno” y otro donde le saca chiste a un ciudadano japonés en un avión. Hasta Epa Colombia aprovechó el revuelo y le compuso una guaracha, la cual fue contestada por la misma comediante.

“¡Esooooo epaaaaa! Armemos rumba en los sótanos que el dueño no me ha podido sacar ni con el trinche”.

Otra influenciadora que se manifestó fue Aida Victoria Merlano en su perfil de Instagram. Allí, y a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, expresó que, “A mi me han arrastrado por los sótanos del infierno y mira tú como es la vida, que en un momento que yo tuve la oportunidad de demostrar de que estoy hecha. Ella hizo burla a mi situación, entonces yo razones para decir algo en su defensa no tengo, lo que pasa es que eso no me va a nublar la imparcialidad y yo te tengo que decir lo que yo pienso”. Por otro lado, figuras como Alejandro Riaño, Daniel Samper, Lina Tejeiro, Paola Jara entre otros, mostraron su apoyo a la vallecaucana luego de estar un mes desaparecida de sus redes sociales.

