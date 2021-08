Masterchef: memes y detalles del agarrón entre Viña Machado y Liss Pereira

Fotos: RCN

‘Masterchef Celebrity Colombia’ avanza y cada vez quedan menos participantes en ese complejo camino para llegar a la final. Sin embargo, el capítulo del pasado domingo no tuvo ningún eliminado, como suele ser la costumbre, lo cual fue una grata sorpresa para unos y dejó aburridos a muchos otros.

No obstante, el ‘picante’ en el concurso de cocina no faltó y este se lo dieron la humorista Liss Pereira y la actriz Viña Machado, quienes tuvieron un fuerte cruce de palabras durante una de las pruebas.

Todo sucedió en medio del ‘reto de campo’, en el cual se prepararon platos típicos de la cundiboyacense: changua, conejo, papa chorreada y arroz con leche, teniendo en cuenta que las celebridades viajaron hasta Guatavita para cumplir la prueba.

Así entonces, los concursantes tuvieron que dividirse en tres grupos, cada uno conformado de la siguiente manera: Manuel Esparza se fue con Frank Martínez y Gregorio Pernía; Marbelle escogió a ‘Pity’ Camacho y Carla Giraldo; mientras que Diego Camargo eligió cocinar con Liss y Viña, pero esta decisión terminó por ponerlo en aprietos, pues en medio de la discusión sobre si le quitaban o no la cáscara a las papas de su platillo, la actriz samaria dijo sentirse incómoda con el tono y la forma en la cual le habló la comediante cucuteña.

“Es que usted me habla así hermana y yo siento que me está peleando”, afirmó Machado, a lo que Pereira contestó: “entonces el problema es suyo, no mío porque yo hablo así desde chiquita”.

Luego del agarrón, a Diego Camargo no le quedó de otra que intervenir y pedirle a las dos que se enfocaran en la preparación que debían hacer. Poco después, Liss añadió para resumir sobre el acalorado episodio: “no tengo rollo con nadie, yo vine a pasarla bien”.

#MasterChefCelebrity | #MasterChefColombia | Momentos de tensión vive el equipo verde antes de que su reto inicie formalmente 😩😓, pero por fortuna Diego está ahí para enfocar a sus compañeras e idear la estrategia que los lleve a ser los ganadores. pic.twitter.com/FXImJres4W — 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐢𝐭𝐲 (@Masterchef_Co) August 30, 2021

Posteriormente el cruce de mensajes entre las dos participantes fue por un arroz con leche, tras lo cual los televidentes se fueron a las redes sociales y publicaron sus mejores memes y comentarios.

Es clave mencionar que tensionante momento no fue el único que sintió Viña Machado durante su paso por ‘Masterchef Celebrity’, pues en una reciente entrevista con la revista Aló, confesó varios inéditos detalles.

En su conversación con dicho medio, la mujer de 42 años dijo que fueron constantes y variados los retos a los cuales se enfrentó en el reality show más visto por los colombianos en la actualidad, como por ejemplo, una “fricción intensa” que, según ella, comenzó luego de ser cuestionada por ayudar a otros concursantes en la cocina.

“De ahí en adelante comenzó a convertirse en una competencia conmigo misma; era una fricción intensa con mi ‘yo’ cocinero, y como cada uno de nosotros se encontraba en ese mismo duelo, entonces resultaba ser también una competencia entre nosotros”, explicó Viña, quien advierte que participar en el show es bastante agotador, aunque muchos no lo crean, pues señala que llegó a sentirse desgastada mentalmente.

“Creo que detrás de ‘Masterchef’ además hay un desgaste creativo que nadie se alcanza a imaginar, y eso mezclado con la presión de los 60 minutos, el hecho de que estás tú y la cocina solos, te cansa. A pesar de ello, tuve experiencias increíbles, que hoy todavía no creo, por ejemplo, la de la morcilla, pero sí había un desgaste mental”, agregó.

De igual manera, Liss Pereira ha tenido varios conflictos con otros concursantes de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, como Carla Giraldo, quien incluso confesó que le ofreció disculpas al finalizar el programa por su actitud y sus palabras, pero esta no quiso aceptarlas e ignoró sus mensajes, porque admite que nunca le cayó bien.

