Programación deportiva en Colombia para este 29 de agosto: Vuelta a España y Fórmula 1

Este domingo 29 de agosto se llevará a cabo una programación variada de deportes. El día comienza con la etapa número 15 de la Vuelta a España 2021, y terminará con el encuentro entre Jaguares de Córdoba y Deportes Tolima.

Por su lado, en la Vuelta a España 2021 se correrá la etapa número 15, la cual finalizará en El Barraco (Ávila). Este recorrido forman una peligrosa fracción para la clasificación general de la ronda española. Por otro lado, este es un territorio idóneo para inquietar a Roglic y arrebatar la ‘Roja’ a Odd Christian Eiking. La etapa contará con cuatro puertos de montaña en casi 200 kilómetros. La Centenera (1ª, 15km al 6%), Pedro Bernardo (2ª, 9km al 4%), Mijares (1ª, 20km al 5%) y San Juan de la Nava (3ª, 8km al 4%).

Por otro lado, se estará disputando la novena fecha de la segunda fase de la Liga Argentina. Para este certamen habrá cinco partidos: Arsenal vs. Defensa y Justicia; Central Córdoba vs. Rosario Central; Aldosivi vs. Lanus; Vélez vs Godoy Cruz; y Racing vs. Boca Juniors.

La Vuelta a España 2021

Etapa: 10.

Hora: 8:30 a. m, hora colombiana.

Canal: ESPN - Canal Caracol.

Liga Femenina de Fútbol Colombiano

Partido: Independiente Santa Fe vs. Llaneros

Hora: 09:00 a.m., hora colombiana.

Canal: Win Sports+

Partido: Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 11:00 a.m., hora colombiana.

Canal: Win Sports

Partido: Real Santander vs. América de Cali

Hora: 11:00 a.m., hora colombiana.

Canal: Win Sports Web

Partido: Deportivo Cali vs. América

Hora: 11:00 a.m., hora colombiana.

Canal: Win Sports+

Liga BetPaly:

Partido: Patriotas vs. Deportivo Pasto

Hora: 02:00 p.m., hora colombiana.

Canal: Win Sports+ y Win Sports

Partido: Deportivo Cali vs. Junior

Hora: 04:00 p.m., hora colombiana.

Canal: Win Sports+

Partido: Independiente Santa Fe vs. América de Cali

Hora: 06:05 p.m., hora colombiana.

Canal: Win Sports+

Partido: Jaguares de Córdoba vs. Deportes Tolima

Hora: 08:10 p.m., hora colombiana.

Canal: Win Sports y Win Sports+

Fórmula 1, GP de Bélgica

Hora: 07:30 a.m., hora colombiana.

Canal: ESPN

Premier League

Partido: Tottenham vs. Watford FC

Hora: 08:00 a.m., hora colombiana.

Canal: ESPN

Partido: Wolves vs. Manchester United

Hora: 10:30 a.m., hora colombiana.

Canal: ESPN

Liga de España - LaLiga

Partido: FC Barcelona vs. Getafe

Hora: 10:00 a.m., hora colombiana.

Canal: DirecTV Sports

Partido: Rayo Vallecano vs. Granada

Hora: 12:30 p.m., hora colombiana.

Canal: DirecTV Sports

Partido: Cádiz vs. Osasuna

Hora: 12:30 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN Play

Partido: Atlético de Madrid vs. Villa Real

Hora: 03:00 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN 2

Liga de Italia - Serie A

Partido: Genoa vs. Napoli

Hora: 11:30 a.m., hora colombiana.

Canal: ESPN 2

Partido: AC Milán vs. Cagliari

Hora: 01:45 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN

Liga de Argentina

Partido: Arsenal de Sarandí vs. Defensa y Justicia

Hora: 11:30 a.m., hora colombiana.

Canal: TyC Sports

Partido: Central Córdoba vs. Rosario Central

Hora: 01:45 p.m., hora colombiana.

Canal: TyC Sports

Partido: Aldosivi vs. Lanús

Hora: 01:45 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN

Partido: Vélez vs. Godoy Cruz

Hora: 01:45 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN

Partido: Boca Juniors vs. Racing

Hora: 06:15 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN

Liga de Francia - Ligue 1

Partido: Reims vs. Paris Saint -Germain

Hora: 01:55 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN

