Fabián Vargas contó cómo fue el ‘ritual de iniciación’ que sufrió Andrés Llinás en Millonarios

Ayer, viernes 27 de agosto, Reinaldo Rueda y el cuerpo técnico adscrito a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) oficializaron la convocatoria del defensor central bogotano, Andrés Llinás, para la triple fecha eliminatoria de la selección Colombia para enfrentar a Bolivia, Chile y Paraguay.

En medio de la convocatoria del juvenil embajador al combinado tricolor, el panel de debate del programa ESPN F 360 conversó sobre lo difícil que es llegar como debutante a un plantel cuando se es un desconocido para los demás integrantes del equipo, así como del reto de ganarse el respeto de los demás jugadores.

El panelista y exfutbolista colombiano Fabián Vargas explicó que la costumbre de ‘bautizar’ a los nuevos futbolistas de un equipo surgió de Argentina y que antes no se hacía en Colombia, pero que últimamente se ha adoptado y lastimosamente muchas veces se presta para hacer matoneo a los canteranos o deportistas juveniles.

Vargas contó que aprovechó para aconsejar a Llinás en 2015 cuando ambos jugaron en Millonarios, el primero en el plantel absoluto y el segundo en las inferiores del equipo capitalino. Así lo relató en el programa junto a Andrea Guerrero, Faustino Asprilla, Carlos Orduz, Antonio Casale y Andrés Marocco:

Los rapan. Llegan con la máquina, les hacen pelones y así... Eso es como una especie de bautizo pero que no se hacía acá en Colombia, Toño. En Argentina sí estaban acostumbrados. Pero habían dos jugadores que debutaban ese día que venían de una condición socioeconómica totalmente distinta y le dije en una charla: “Te va a tocar muy duro en el fútbol porque vas a encontrar una especie de resistencia. Todos los que están acá ven el fútbol como su única escapatoria, su única salida y te van a hacer la vida imposible”

El exfutbolista, con recorrido de más de 20 años en el balompié internacional, añadió que a Llinás le iba a tocar duro en el Fútbol Profesional Colombiano por cuenta de la alta competitividad del medio en cuanto a oportunidades y salidas de muchos jóvenes de escasos recursos.

Vargas contó que en su tiempo de jugador no estuvo de acuerdo con esos gestos antes de debutar en el primer equipo, pues se notaba que los futbolistas lo hacían con intenciones maldadosas en lugar de solo bromear, pues Llinás no tuvo inconvenientes de carácter económico en su infancia, estuvo estudiando y además tiene el cabello rubio y largo:

Te van a hacer la vida imposible porque ellos dicen: “ustedes tienen otras oportunidades, usted puede estudiar, usted tiene otra vida y para mí esto esta es mi oportunidad, váyase de acá, no me quite el puesto”. Entonces yo le decía a Llinás: “Te va a tocar trabajar muy duro... Si de verdad quieres ser futbolista, vas a tener que aguantar muchas cosas”