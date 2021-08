“No tienes de que sentirte culpable”: Roberto Manrique, actor de ‘Sin Senos sí hay Paraíso’, revela que es homosexual

Roberto Manrique

Luego de varios días de sentirse extraño consigo mismo, y de varias semanas de meditación, Roberto Manrique, actor ecuatoriano recordado por su papel de Santiago Sanín en ‘Sin senos sí hay Paraíso”, secuela de ‘Sin senos no hay paraíso’, habló, por primera vez, de su orientación sexual. A través de su cuenta de Instagram, el también modelo reveló que es homosexual y que, aunque considera que este no debería ser un aspecto relevante de su vida, pues hay más características en él que lo definen como persona, sí es algo de lo que sintió que necesitaba hablar públicamente. Con un emotivo mensaje, Manrique detalló que su confesión está dirigida al ‘pequeño Roberto’, un niño que, en algún momento de su vida, se sintió mal por sentirse atraído y amar a personas de su mismo sexo.

El actor, nacido en Guayaquil, detalló que estuvo sintiéndose raro y que, gracias a las reflexiones que hace, logró llegar a la raíz del problema, y se dio cuenta de que lo que lo estaba limitando era su falta de amor propio. “No me terminaba de amar”, manifestó. Roberto, quien también actuó en producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘Flor Salvaje’, comentó que al darse cuenta de ese sentimiento, comenzó a indagar más hondo, y descubrió que esa ausencia de cariño a sí mismo recaía en la culpa.

“Robertito se crió en un mundo en el que no se le permitió ser quien era. En donde llorar ‘no era de hombres’, en donde la vulnerabilidad no era digna. Estaba juzgado”, relató Manrique que, a su vez, recordó que aquellos días de niñez fueron difíciles pues, en ese mundo que no lo dejaba vivir a plenitud, empezó a sentir culpabilidad por sentirse atraído emocional y sexualmente por otros hombres.

El actor, en su video de más de nueve minutos, dijo que en su entorno su orientación sexual no es un secreto, por el contrario, sus amigos y familia saben dese hace más de 20 años, cuando decidió ‘salir del clóset’, como el mismo lo detalló. Su objetivo con el clip, entonces, no es revelar lo que ya es público para sus seres amados, por el contrario, es una redención consigo mismo, con el pequeño ‘Robertito’.

Roberto Manrique

“Me estaba engañando. Hay una parte de mi que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito: no tienes de que sentirte culpable’. Esa es la base de mi mensaje”, declaró. Para el ecuatoriano, vivir en sociedades que juzgan y que hacen que los seres humanos se sientan culpables por ser quienes son es muy difícil.

“Tienden hacernos sentir que nacimos mal. Que nacimos con motivos por los cuales tenemos que arrepentirnos”, sentenció. El actor comentó que el mensaje, además de ser para él mismo, iba dirigido a cualquier personas que lo necesitara pues, a su criterio, todos los seres humanos son seres perfectos, llenos de amor, que merecen felicidad plena.

Luego de hablar de su orientación sexual, y de entregar el mensaje que quería, Roberto habló de su pareja, un “hombre maravilloso” con quien comparte su vida desde hace siete años. Está completamente enamorado y feliz, cómo lo dijo él mismo. “Tengo un novio hermoso. Tenemos una relación increíble. No saben cuanto hemos crecido, y cuanto nos hemos impulsado”, manifestó el actor que, previamente, se había referido a él como su amigo. “No, no es mi amigo. Es min novio”, recalcó.

“Les comparto esa alegría. Tengo una familia increíble y maravillosa”, añadió. El actor, dentro del video, en el que compartió varios detalles de su vida personal, recordó los momentos en los que estuvo en silencio al respecto, confesó que durante mucho tiempo fue su gran secreto, y que fue un aspecto de sí mismo que le pesaba mucho. Recordó que cuando le contó a su padre, sintió la preocupación de su progenitor pues, según contó, su papá tenía en mente que “las personas homosexuales no eran felices”.

Cuando su padre estuvo hospitalizado, gravemente, le decía al oído, según recuerda, “no tienes de que preocuparte papá. Puedes irte tranquilo, puedes irte feliz. Yo soy plenamente feliz. Soy un hombre feliz, papi, y tienes toda la libertad de irte a tener un viaje maravilloso con el universo”.

“Bendiciones, terrícolas. Hermanos queridos. Vamos a abrazar la tierra entre todos, y a crear un planeta más hermano, más amoroso. El primer paso es empezar por nosotros mismos”, concluyó diciendo Roberto en su video.





