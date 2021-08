Dos ingredientes innecesarios entregaron dos delantales negros esta noche en Masterchef

Tomada de Canal RCN en vivo

La competencia en ‘Masterchef Celebrity’ dio inicio este sábado con una gran energía por parte de los concursantes que quedaron en competencia. Como es habitual, Gregorio Pernía motivó a sus compañeros a realizar un baile a punta del popular género de la guaracha. “A Gregorio es imposible decirle que no”, señaló Viña Machado.

“Gregorio llevaba dos meses tratando de que bailáramos esa coreografía y hoy efectivamente lo consiguió y yo como lo quiero mucho, he hecho algo que dije en su momento que jamás haría”, mencionó Emmanuel Esparza.

Por su parte, Frank Martínez agregó: “Este grupo ha sido muy entretenido, entonces ‘Hey dejemos huella’, dejemos la vara alta para el próximo Masterchef”.

Además, todos llegaron a una misma conclusión esta noche en la competencia y es que el reto de la ‘Caja Misteriosa’ les permite jugar con todas las ideas que tienen en la cabeza para presentar las mejores preparaciones. Sin embargo, la competencia de esta noche no les dio la oportunidad de ganar el pin de inmunidad, por lo que uno solo se llevó el delantal negro.

“Estamos súper amiguis todos, Frank, todos nos amamos, somos amiguis punto com. Todos estamos positivos y ese positivismo quiere decir que empezó un nuevo ciclo y todos vamos animados a llegar al final del ciclo”, puntualizó Carla Giraldo.

“Cocineros atención, tienen una caja misteriosa llena de ingredientes, posiblemente no los más convencionales para ustedes, pero suficientes para hacer un gran plato de pollo. Queremos sacarlos un poco de la zona de confort que vayan a distintos ingredientes, que dejemos la papa, el arroz y todos esos ingredientes que utilizan en el día a día de Masterchef y que con los ingredientes que tienen nos hagan un plato maravilloso”, estas fueron las palabras del chef Jorge Rausch.

La forma de evaluación en esta oportunidad fue muy diferente a otras ocasiones, pues los jurados probaron los platos a ciegas, sin conocer quien había preparado cada plato y asignándole a cada plato quien creían que lo había elaborado. Para el reto tuvieron 60 minutos y la posibilidad de pedir más ingredientes.

“El día de hoy se trata de llevarlos a ustedes a ingredientes nuevos, a que se salgan del día a día y cocinen con cosas que no están acostumbrados”, indicó el chef Nicolás De Zubiría.

“Las cajas misteriosas me fascinan porque si siempre voy a hacer los mismos huevos, ¿qué magia tiene?”, dijo Pity Camacho.

Después de haber probado todas las preparaciones del reto de la caja misteriosa, a las que solamente les atinaron a tres platos con sus dueños, el ganador del delantal negro fue el humorista Diego Camargo, que presentó el peor de los platos de la noche.

Tomada de Canal RCN en vivo

Pero dado el mal desempeño de los jurados en reconocer los platos de los participantes, Claudia como suma rectora de la cocina de Masterchef decidió castigar a Nicolás De Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier con sus respectivos delantales negros. Las celebridades se quedaron con las ganas que los chefs cocinaran junto a ellos.

Tomado de Canal RCN en vivo

Segunda Caja Misteriosa

Este sábado las celebridades no debieron poner a prueba su creatividad en la cocina, por lo que se enfrentaron a dos cajas misteriosas, sin embargo, esta segunda parte del reto puso a prueba las habilidades que tienen en la cocina con la comida más importante del día, el desayuno.

“Me fascina el café, me encanta que el reto sea con café”, mencionó Liss Pereira.

“Ustedes por qué todavía a esta altura no me creen que yo no hacía un cu… por favor creánme. Llegué a pensar que el reto era en parejas cuando preguntaron los números”, señaló Frank.

La organización de los menús para el desayuno quedó de la siguiente manera, cabe aclarar, que los que quedaron con el mismo desayuno no cocinaron en pareja:

- Carla Giraldo y Frank Martínez

- Pity Camacho y Emmanuel Esparza

- Viña Machado estuvo sola

- Gregorio Pernía estuvo solo

- Liss Pereira y Marbelle

Tomada de Canal RCN

En este reto, el perdedor fue el español Emmanuel Esparza, quien no acató las instrucciones de los chefs y no utilizó el ingrediente principal que era el café y en uno de los productos de su desayuno decidió utilizar el chocolate, por lo que los jurados decidieron que fuera él quien portara el segundo delantal negro.

SEGUIR LEYENDO