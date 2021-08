Medellín no podrá vacunar personas entre 18 y 49 años durante este fin de semana

En la imagen, uno de los puntos de vacunación contra el covid-19 instalados en el metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín

A la emergencia por falta de vacunas en Medellín se le sumó este 28 de agosto un nuevo problema. Según informó la secretaria de Salud de la capital Antioqueña, Andree Uribe Montoya, la escases de biológicos obligó a que la ciudad tenga que cerrar temporalmente las inmunizaciones para personas entre 18 y 49 años.

“Durante este fin de semana, sábado 28 y domingo 29 de agosto estaremos prestando el servicio de vacunación para personas que se encuentren entre los 12 y 17 años de edad, mayores de 50 años y mujeres gestantes hasta el día 40 posparto. [...] Sólo para esta población llevaremos acabo del proceso”, advirtió la funcionaria.

En ese sentido, invitó a todos los miembros de esas poblaciones priorizadas a los puntos de inmunización, ubicados en todos las sedes de Metrosalud de los corregimientos, así como en todas las unidades hospitalarias de la ciudad y en el punto de vacunación masiva en el Estadio Atanasio Girardot.

Valga recordar que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, lanzó desde ayer una alerta por la falta de los medicamentos, razón por la cual declaró a la ciudad en emergencia ante la imposibilidad de continuar con el proceso local de vacunación.

En medio del anuncio que hizo el mandatario local a los habitantes de la ciudad, también realizó un llamado al Gobierno del presidente Iván Duque para que no deje a Medellín sin la posibilidad de seguir avanzando en la inmunización de sus habitantes.

“Necesitamos un compromiso para que a Medellín no le falten vacunas. En otras ciudades no pasa lo mismo, entonces necesitamos que le metan corazón a lo qué pasa en Medellín, que no nos dejen sin vacunas. Tenemos mucha gente que se quiere vacunar”, dijo Quintero.

“Estamos un poco cansados de que a Medellín siempre la están dejando sin vacunas. La gente ya no sabe si ir o no ir. Medellín declara crisis por falta de vacunas y necesitamos un compromiso del gobierno nacional”, agregó el alcalde.

Destacó que la alarma se establece al notar que, al mediodía del 27 de agosto, si Medellín sigue vacunando y sin recibir más biológicos, la ciudad ya no tendrá más vacunas para primeras dosis. Esto se da porque las 19.000 destinadas a este proceso se distribuyen entre mujeres gestantes, niños y población en general.

Y agregó que, desde que inició la vacunación en el país, la capital de Antioquia ha tenido al menos 20 días no consecutivos en los que no ha podido continuar con el proceso debido a la escasez de dosis.

Por otro lado, con respecto a las segundas dosis de los ciudadanos que faltan por completar su esquema de vacunación, el mandatario local informó que la ciudad tiene 40.891 vacunas.

Esta información la confirmó en sus redes sociales la secretaria Uribe, quien informó a los ciudadanos que “estamos a pocas horas de agotar las vacunas disponibles en la ciudad para población en general, contamos principalmente con Pfizer, priorizada para gestantes y menores de edad. Es decir que, sobre mediodía, se suspendería la vacunación de otras poblaciones”.

La funcionaria destacó que para primeras dosis, Medellín cuenta con 2.173 de Moderna y 840 de AstraZeneca, para mayores de 18 años y con comorbilidades. Así como 16.421 Pfizer para gestantes desde las 12 semanas a 40 días postparto y menores de edad. Sin embargo, se agotaron las de Moderna y Sinovac para segundas aplicaciones.

Con esta información, los habitantes de la capital de Antioquia deben tener en cuenta que, mientras haya dosis este viernes, solo se aplicarán las dosis de Pfizer a la población menor de edad, mujeres gestantes y personas con comorbilidades, el resto de la población deberá esperar a que lleguen más vacunas a la ciudad.

Desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación en todo el país, en Medellín se han aplicado 2′266.205 vacunas y 1′003.970 personas ya cuentan con el esquema completo. Esto significa un 94.6 por ciento de ejecución con respecto a lo recibido.

