Laura Mayolo y Juan Manuel Medina sorprenden a sus seguidores con una tierna noticia

Tomada de Instagram @lauramayolo

La pareja que conforma la agrupación ‘Mojito Lite’ reveló la buena noticia de su embarazo a través de su cuenta de Instagram con una fotografía en la que Laura Mayolo aparece con su barriguita de seis meses con un árbol pintado, lo que simbolizaría la vida que poco a poco va creciendo en el interior de su vientre.

Tomado de Instagram @lauramayolo

“Siiiiiiiiiiiiiiiiii vamos a ser PAPÁSSSSSSSSSS 🤰🏼👫🥰. Quiero presentarles a nuestra pequeña ALEGRÍA, bueno seguramente no va a ser pequeña ☺️☺️ esta muñeca que ya tiene 6 meses y me hace la mujer más feliz del mundo. Te amo @juanmeval por ser el papito más juete 🥰 . Hoy estamos lanzando su CANCIÓN 🤰🏼☺️, ‘ALEGRÍA’”, con este texto acompañaron la imagen que da la noticia a sus seguidores.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, Mayolo y Mediana hablaron sobre su embarazo, estado que mantuvieron en secreto meses y aprovecharon la oportunidad para también anunciar el lanzamiento de su nueva canción, que lleva el mismo nombre de su primera hija.

“Estamos muy felices porque realmente yo nunca me imaginé en el papel de mamá, pero al regresar con JuanMa en esta nueva etapa, después de 15 años de estar casados, divorciados [risas] ha sido muy bonito llevar esa idea de ser padres, de compartir una nueva etapa juntos, de traer nuestra ‘Alegría’ a este mundo, que no es un mundo fácil pero bueno quisimos apostarle a esta nueva faceta que nos tiene muy felices y emocionados”, agregó para el programa de entretenimiento.

La artista además señaló que la llegada de su primogénita fue algo planeado, pues no es sencillo tomar ese tipo de decisiones y mucho menos hacerlo a la ligera, por lo que este año tomaron la determinación de comenzar esa búsqueda de tener un hijo, pero no esperaba que sucediera tan rápido.

“Creo que nos cuajó más rápido de lo pensado, si JuanMa estuviera aquí estaría diciendo ‘es que soy medigol’, viene con canción debajo del brazo, con panadería, con todo y tenemos esta canción que es preciosa”, puntualizó Mayolo.

Tomado de Instagram @lauramayolo

Hay que mencionar, además, que el nombre que escogieron para su hija ‘Alegría’, era algo que ya habían pensado con anticipación, pues querían que su primogénito no se llamara de una forma común, por lo que indicó que es probable que a muchas personas les cause alegría o desconcierto esa decisión.

“Nosotros le pusimos el nombre pensando en que va a ser artista, pero mínimo no nos sale artista y nos dice ‘qué carajos se les ocurre a nosotros ponernos’, pero ese fue el primer sentimiento que tuvimos cuando la sentimos y se quedó ‘Alegría’. Me han dado todas las náuseas del mundo pero no ha sido grave, por ahí tuvimos un sustico de un cólico muy fuerte y me tocó ir a urgencias, por lo que uno se vuelve muy sensible y ahora lloro por todo”, agregó la artista.

Otro de los aspectos que resaltó en la entrevista es su regreso a los escenarios, por lo que decidió aceptar la invitación de participar en la nueva temporada de ‘Mujeres a la Plancha’.

“Saber que haríamos una nueva temporada me puso muy feliz y muy entusiasmada, creo que yo he aprovechado mucho la pandemia para no dejar de bailar, de cantar y estar entrenando, por lo que es lindo volver a estar en un escenario y compartir con el público”, y agregó además, que la música es algo que no puede parar, por lo que con su agrupación no han parado de escribir canciones.

Con su nuevo sencillo ‘Alegría’ esperar encantar a quienes la escuchan, porque según ella indica, es la manera en la que pueden contar su vida, lo que sienten y sus emociones. “Es un disco muy especial, tratamos de contar nuestra historia con cada canción y esta no se queda atrás, viene una sorpresa muy especial y muy bonita, hemos trabajado un montón y es una canción de la que hacen parte muchos amigos, yo sé que les va a tocar el corazón”, finalizó.

