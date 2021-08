El cruce de trinos entre Margarita Rosa de Francisco y Jorge Robledo

Los precandidatos presidenciales Jorge Robledo y Gustavo Petro llevan varios días cruzando mensajes por Twitter sobre sus posiciones de una eventual transición energética en Colombia necesaria por el cambio climático. Ambos, desde puntos diferentes, quieren debatir sobre este tema pero el encuentro sigue en veremos.

Robledo decidió aceptar una entrevista con Vicky Dávila, quien aprovechó el espacio para invitar también a Petro y que allí se diera el anhelado debate. Sin embargo, el político rechazó participar en ese espacio asegurando que lo que busca es un debate más abierto, es decir, con más precandidatos de otros sectores políticos y en otro escenario.

“Propusimos el debate del cambio climático entre dos candidatos de la coalición de la esperanza y dos del Pacto Histórico, en estos estaré, y abierto a dos del uribismo si quiere. Después decidiremos conjuntamente qué medios mediaran el debate. Así que no me esperes”, le dijo el senador Petro a la periodista.

Sobre esta decisión de Petro, el senador Robledo lo lamentó y escribió: “Lamentable decisión esta del senador Gustavo Petro de no ir a debatir hoy conmigo en el programa de Vicky Dávila a las 12. Cuenten con que yo sí estaré porque hay mucho que decir”, sostuvo.

Fue aquí donde intervino la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien respaldó al líder de la Colombia Humana sobre no asistir a la entrevista. “Es que a Semana no hay que ir ni por un tinto. Bien por Petro”, dijo la también presentadora.

Robledo le cuestionó a Margarita Rosa las veces que Petro ha estado en entrevista con Semana: “Entonces resultó, querida Margarita Rosa de Francisco, que cuando Gustavo Petro y Gustavo Bolívar han ido al programa de Vicky Dávila en Semana sí ha estado muy bien”.

En respuesta, la actriz sostuvo: “Doctor Robledo, me parece que la vez pasada el trato a Petro fue indigno por parte de la periodista. Allá no hay que volver a nada y menos a subirle el rating a ese medio. Pero claro que estoy de acuerdo con el debate y entre más se abra y más interlocutores haya, mejor”.

Cabe recordar que, Petro se retiró de su última entrevista en vivo con ese medio en medio tras una acalorada discusión que sostuvo con la periodista el pasado 12 de marzo.

Ese día, en un tono elevado, Petro se defendió de varios de los comentarios hechos por Dávila, que interpretó como acusaciones. Según aseguró, ese medio estaba buscando ocultar la realidad. Vicky respondió en negativo y calificó a los militantes del M-19 como hampones, calificativo rechazado por el senador que, a su turno dijo que la periodista “no tiene por qué entrevistar a un hampón. La libero de esto”. Posteriormente, llamó “hampones” a los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque y finalizó la entrevista diciendo: “Entonces, no me diga hampón, porque no lo soy. Gracias, muy amable”.

Pero el debate entre Petro y Robledo sigue en veremos. Este mismo jueves, el precandidato por Dignidad, volvió hacer una invitación. “Con cordialidad, Gustavo Petro le reitero que estoy listo a debatir con usted su propuesta de que Colombia no busque ni exporte más petróleo, al igual que otros temas. Y escoja a quien más quiere invitar y el sitio y la forma cómo adelantamos la controversia. Quedo pendiente”, puntualizó Robledo.

