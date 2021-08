Alcaldía de Cali otorgó licencia al ‘Monumento a la Resistencia’

27-06-2021 Colombia.- La Policía de Colombia detiene a tres manifestantes de la Primera Línea acusados de actos violentos. Las autoridades colombianas han informado este jueves de la detención de tres miembros del grupo conocido como Primera Línea por "delitos de terrorismo e instigación a delinquir agravado" ocurridos durante las protestas que afectan al país desde el pasado abril. POLITICA REMUX CREATIVE COMMONS

Durante las manifestaciones que se adelantaron en Cali en el marco del paro nacional, se inauguró el Monumento a la Resistencia, dedicado a las víctimas de las protestas y a la resistencia de un estallido social que completo más de tres meses. La escultura es una mano que empuña un cartel en el que se lee ‘Resiste’ y esta ubicada en el sector de Puerto Rellena o Puerto Resistencia, como fue bautizado desde el día uno.

Este jueves 26 de agosto, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali anunció la decisión de otorgarle el permiso de licencia de intervención del espacio público al monumento.

“Hemos venido a notificar a los jóvenes de este punto de asamblea permanente, de la licencia de ocupación y de intervención del espacio público de este elemento”, manifestó el líder de la oficina de Planeación del Distrito, Roy Alejandro Barreras.

Asimismo, el funcionario resaltó el significado que tiene esta obra para muchos ciudadanos, pues hace honor a un momento importante que vivió la capital.

“Hay que reconocer este monumento como una expresión cultural del momento histórico que se vivió en la ciudad y eso no necesariamente está mal. Muchas comunidades usan el espacio público para ubicar allí elementos conmemorativos y eso es posible hacerlo”, señaló Barreras.

Además, aseguró que la escultura creada por la comunidad está aportando a la reactivación económica de la capital, pues diariamente llegan muchos turistas al lugar para admirarla de cerca y sacarse fotografías.

La idea de construir el monumento nació de un partido de ajedrez entre miembros de la primera línea de Puerto Resistencia y se hizo con material reciclable que aportaron las personas del sector: varillas viejas, arena, cemento y pinturas.

Además, se levantó en 16 días, pues se establecieron horarios de relevo con turnos de ocho horas y se pusieron a trabajar grupos de al menos 25 personas. Según la versión de algunos de sus constructores, representa la mano poderosa de Kay Kimi Krachi, un dios maya de la batalla, además, se plasmaron los rostros de muchos de los manifestantes muertos en el paro nacional en Cali y otras ciudades del país.

“Es la edificación de un puño que sostiene la palabra ‘Resiste’ con los colores de nuestra bandera como mensaje de unidad de que esto no solo lo hizo nuestro pueblo caleño, sino el colombiano. Estamos haciendo un sentido homenaje a las víctimas del paro”, explicó un vocero de los manifestantes de esa zona de la capital vallecaucana.

Asimismo, algunas madres que no estaban en condiciones para formar una primera línea o alzar materiales, aportaron a la obra con la cocina de los alimentos que permitían a los artistas y a quien tuviera hambre tener un plato de comida.

“No nos gastamos 1200 millones, no nos demoramos seis años, no hubo sobrecostos, gracias a la gente que sumó un bulto de cemento, una palada de arena, los que donaron pinturas, varillas, comida y líquidos, a los que se asolearon y aguantaron la lluvia, los que trabajaron por 3 semanas sin recibir un peso, pero sí muy buenas energías, acá está el resultado de la unión del pueblo, la fuerza y la resistencia. #PuertoResistencia Cali capital colombiana de la resistencia”, dijo en redes sociales una de las personas que participó en la construcción.

