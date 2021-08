Alcalde de Cartagena asegura que aún no le ha llegado la solicitud formal para acoger a migrantes afganos

En la imagen, el alcalde de Cartagena de Indias, William Dau, en una rueda de prensa en Cartagena (Colombia), el pasado 13 de marzo del 2020. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Han pasado seis días desde que el presidente Iván Duque informó que Colombia recibiría migrantes afganos en algunas ciudades del país, entre esas Cartagena (Bolívar). Sin embargo, hasta la fecha las autoridades de esa ciudad no han sido notificadas oficialmente. Esta información fue revelada por el mismo alcalde de la capital bolivarense, William Dau, quien agregó que hay que tener paciencia porque esta situación la está manejando únicamente el presidente Iván Duque junto al Gobierno estadounidense.

“Eso lo está tratando directamente el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno colombiano; había que aterrizar más las cosas, entonces era muy prematuro pedir detalles porque los detalles todavía no existen. Ahorita están sacando de allá de Afganistán porque tienen plazo hasta el 31 de agosto. Después los talibanes dijeron que no iban a sacar a más nadie. Hay que darle tiempo y tener paciencia”, dijo el mandatario cartagenero.

La declaración fue respaldada por el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, quien asegura estar a la espera de la solicitud formal del presidente Duque de atender a los migrantes para así iniciar a planear la hoja de ruta de atención. En este sentido, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ya está trabajando en el desarrollo de las estrategias de recepción de los afganos.

Se recordó que la oficina adscrita a la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene tiempo funcionando en Cartagena en pro de la educación de la población migrante. El trabajo es apoyado por la Secretaría de Educación local, que está consolidando una mesa de educación enfocada en esta población para así acercarlos a la oferta pedagógica pública y privada. Actualmente, en la capital bolivarense hay 17.000 estudiantes migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana.

Fuera de estas acciones preventivas, reiteran que no se sabe nada de la llegada de los afganos. Según la información más reciente, proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia el 24 de agosto, toda la logística de desplazamiento de la población en cuestión correrá por cuenta de la Fuerza Aérea Norteamericana que aerotransportará a los refugiados desde Kabul.

Migración Colombia gestionará los documentos de los refugiados para que puedan permanecer temporalmente en el país de forma legal. Además, junto a las autoridades sanitarias se proveerán a los refugiados afganos pruebas PCR, así como los biológicos para combatir el covid-19.

En cuanto a la llegada del grupo de refugiados, transportados por la Fuerza Aérea Norteamericana, MinExterior aseveró que aún no se conoce este dato.

“Actualmente, estos datos están siendo definidos por el Gobierno de los Estados Unidos, la Presidencia de Colombia, Cancillería y Migración Colombia, sin embargo, aún no es un tema concreto”, dijo Martha Lucía Ramirez, vicepresidenta y canciller colombiana.

Lo que sí se sabe es que quienes serán acogidos por el país son personas que tuvieron vínculos con el Gobierno afgano y norteamericano, agencias internacionales y trabajadores de ONG, entre otros. Además, se reveló que el grupo llegará primero a Bogotá, donde será alojado en hoteles como el Tequendama, ubicado en el centro de la ciudad.

Mientras las autoridades, tanto nacionales como de Bolívar, no tienen casi nada confirmado, entre los habitantes del departamento caribe ya corren rumores acerca de la llegada de los afganos. En Turbaco aseguran que a ese municipio llegaron 400 migrantes, por lo que el mandatario local, Guillermo Torres, tuvo que desmentir la información.

“No sé nada de migrantes afganos, no sabemos de la llegada de ellos al municipio, no sabemos nada”, dijo Torres.

El llamado de las autoridades es a no difundir información falsa que pueda afectar la forma en la que avanza el recibimiento de los afganos. De forma especial se pide no estigmatizar a esta población, sobre todo para no revictimizarlos.

