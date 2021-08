“Yo no sabía nadar”: Nelson Crispín, el colombiano que alcanzó un récord en natación en los Juegos Paralímpicos de Tokio

Nelson Crispin. EFE/EPA/HOLLIE ADAMS/Archivo

El nadador paralímpico colombiano Nelson Crispín ganó en la categoría masculina S6 doscientos metros combinado en el Centro Acuático de Tokio. Crispín se llevó la medalla de oro en su disciplina con un tiempo de dos minutos, treinta y ocho segundos y doce milésimas de segundo, lo que le permitió obtener su cuarta presea y un récord mundial.

Nelson Crispín nació en 1992 en Floridablanca, Santander. El para atleta mide 1,35 metros y sufre de acondroplasia. Esta enfermedad afecta el crecimiento óseo de los cartílagos y provoca enanismo especialmente en las extremidades.

El nadador santandereano también estudió bachillerato, esto lo hizo en el Colegio Normal Superior de Piedecuesta. En Floridablanca su infancia, en compañía de su hermano y otros amigos, quedó escrita en el Conjunto Residencial Bucarica.

Nelson, al principio, no pensó que iba a llegar a ser un nadador olímpico. “Al principio no lo tomaba muy en serio, como todo niño; pero en ese momento de mi vida estaba en la etapa de la aceptación de mi discapacidad, entonces me refugié en el agua y me ayudó a salir del mundo de la baja autoestima, la natación me hizo sentirme feliz y bien conmigo mismo.”, contó para el portal 15.

Así llegó Nelson Crispín a la natación

Desde hace 14 años Nelson Crispín se involucró con la natación. Su pasión y vocación por esta disciplina ha causado que, poco a poco, se haya ido posicionado como uno de los mejores Para atletas del país, dejando en alto la bandera de Colombia.

Su llegada a este deporte se dio por su hermano, quien lo invitaba a entrenar con él. Luego, Crispín conoció al profesor William David Jiménez, quien en ese entonces se encontraba entrenando a Moisés Fuentes. Jiménez se percató de la discapacidad del actual campeón de las justas asiáticas, y lo invitó a entrenar con él para convertirse en profesional.

De acuerdo con información del Comité Paralímpico Colombiano, en su momento el Para atleta contó que: “Yo no sabía nadar, empecé a perderle el miedo al agua y con todas las técnicas que me enseñó el profesor, empecé a perfeccionar todos los estilos y a concentrarme más en la parte del entrenamiento”.

Así entrena el actual medallista paralímpico

Nelson enfocó totalmente su vida a la natación, pues sus méritos se han conseguido gracias a la disciplina que ha tenido a lo largo de su carrera. Entrena todos los días de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y dos veces a la semana en el horario de la tarde, pues está en la piscina de de 5:00 p.m. a 8:30 de la noche. Aún sigue entrenando en su tierra, pues va a las piscinas olímpicas que se están en la sede de la Liga Santandereana de Natación en Bucaramanga.

Además de sus horas en la piscina también complementa su entrenamiento con tiempo en el gimnasio, donde levanta pesas y realiza fisioterapia. Por último, Crispín le da importancia su parte psicológica, pues antes de cada competencia se encuentra con psicólogos que lo ayuden a dominar los nervios y las distintas situaciones que se presentan alrededor de los torneos.

Las veces que Nelson Crispín ha subido al podio

Luego de ir formando su carrera profesional como Para atleta llegó, en 2008, a subir al podio en los los Juegos Paranacionales de Cali. En este certamen se llevó una medalla de plata y otra de bronce. Asimismo, Nelson Crispín ha sido figura en numerosos eventos deportivos internacionales, pasando por los Juegos Para panamericanos de Guadalajara con un oro y dos bronces, continuando en el Campeonato Mundial de Montreal en el 2013, siguiendo con los Juegos Parasuramericanos de Santiago 2014.

Ahora, sus dos competencias más importantes fueron los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. En las justas olímpicas ganó tres medallas de plata en las modalidades 100 m pecho y 100 m libres; y en Lima 2019 logró llevarse cinco preseas doradas, una de plata y una de bronce.

Por otro lado, en el Campeonato Mundial de Londres 2019 llegó a conseguir tres medallas de oro y dos bronces, mientras que en las justas paralímpicas el atleta ya suma tres metales de plata en los 50 metros libres S6, 100 metros libres S6 y en los 100 metros pecho SB6, respectivamente.

Además de participar en estos certámenes, el nadador paraolímpico pertenece a la selección de Colombia en Natación, pero antes de hacer parte del seleccionado nacional pasó por la selección de Santander.

Actualmente, Nelson Crispín hace parte del programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte en la máxima categoría. Esta iniciativa fue creado para apoyar el desarrollo deportivo de los embajadores nacionales con acompañamiento permanente de los profesionales de las ciencias aplicadas al deporte de la entidad.

Por último, el medallista paralímpico continuará su presentación en los 100 metros pecho SB6, su prueba más fuerte, la cual disputará el jueves 26 de agosto a las 7:03 p.m., hora colombiana.

