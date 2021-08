Las lágrimas de Natalia, el atuendo de Jesús Navarro y Axel se robaron el show en una nueva jornada de batallas en ‘La Voz Kids’

‘La Voz Kids’ volvió a ser el principal tema de discusión en redes sociales y, nuevamente, el programa más visto de la noche en el país. Los pequeños se enfrentaron en las ‘batallas’ buscando un cupo en la siguiente ronda. Para calentar la gala, Axel, asesor de Andrés Cepeda, abrió el show con su canto, robándose la atención del público que ya estaba preparado para recibir las voces de los pequeños.

Por el equipo Cepeda, Darwin, Jackson y Dany Beltrán estuvieron en la primera tanda cantando ‘Te voy a olvidar’, del mexicano Juan Gabriel. Había un gran favoritismo en redes por el pequeño nacido en Venezuela; de hecho, recibió muy buenos comentarios por parte del argentino.

“Lo que vimos en él fue una seguridad, impresionante… él ya sabe el personaje que tiene que hacer porque él es ese personaje”, dejando en manos del bogotano la decisión final. Después de mucho pensarlo, anunció que Darwin merecía continuar. En Twitter, mientras tanto, muchos usuarios querían que Jackson pasara, argumentando que, de los tres, él había entonado mejor.

Era el turno para que Jesús Navarro demostrara que en su equipo hay pequeños con mucho talento. En principio, la idea era que se presentaran Celeste, Allegra y Agatha, pero esta última no se pudo salir al diamante, situación que generó mucha inconformidad entre los televidentes. El show continuó y las dos niñas interpretaron ‘Cuán lejos voy’, de Moana . Su mentor destacó las voces que tienen a su edad: seis y ocho años.

“Yo no me hubiera imaginado subirme al escenario ni a los seis ni a los ocho años”, afirmó Jesús mientras que Cepeda mencionó que ambas “tuvieron la capacidad de llenar el espacio que dejó Agatha, y fue maravilloso. Son valientes y geniales, me enternecieron muchísimo”.

Axel no se quedó atrás y expresó que “la voz de Allegra es un poquito más madura y ya tiene cierto vibrato, pero me encantó de Celeste que canta con los ojos, con la sonrisa, con el pelo, con su cuerpo. Ella canta con todo”, opinión que fue similar a la de Natalia, quien destacó el talento de ambas pese a su corta edad. Finalmente, Jesús y sus asesoras escogieron a Allegra.

Para cerrar la gala, se pararon frente al público y los jurados tres representantes del equipo de Natalia y Yeison Jiménez. Santiago, Sergio y Alan cantaron ‘A mi manera’, original en inglés de Frank Sinatra y conocida por la interpretación en español de Gispy Kings. Durante el pequeño concierto, el público no dejó de aplaudir y los jurados de los tres equipos comentaron entre ellos, escogiendo a su cantante favorito, pero la decisión final estaba en manos de la española, quien no pudo contener las lágrimas e incluso, dijo que quería mantener a los tres en su grupo.

Su coequipero resaltó el talento de los tres pequeños: “Son voces que sorprenden, que impactan, y necesitaban una canción también así, para que la batalla fuera justa, esa es la palabra. Todos ‘sacaron las uñas’, todos se mostraron”, agradeciendo además (con ironía) porque la decisión no la tomaba él. Axel, por su parte, hizo una mención especial a Santiago.

“Tiene un caudal de aire tremendo; abrí la boca y te hacía pensar que es fácil cantar”. Finalmente, y después de meditarlo mucho, Natalia y Yeison mencionaron el nombre de Alan como el escogido para continuar en competencia.

“Sigan sus sueños y no dejen el camino de la música, y además no lloren, que también me hacen llorar a mí”, le dijo el pequeño a sus compañeros.

Los memes tampoco se hicieron esperar contra Jesús Navarro. Muchos en Twitter se burlaron de la camisa que vestía, asimilándola a un pijama.

