Incendio en un bus de servicio público en la vía que conduce de Bogotá a Melgar

Emergencia causó el incendio de un bus de servicio público en la vía que condice de Bogotá a Melgar. Captura de pantalla.

Según lo informado por los bomberos de Cundinamarca, en horas de la noche de este miércoles, un vehículo, de una reconocida empresa de transporte intermunicipal, resultó consumido por el fuego, tres kilómetros adelante del peaje de Chusacá, en la vía que comunica el municipio de Melgar con la capital del país.

En lo reportado por El Noctámbulo de la sección de noticias Arriba Bogotá, de City Tv, en el siniestro no resultaron personas heridas y tampoco se vio afectada la movilidad, ya que el cuerpo de Policía de Carreteras y los bomberos, que acudieron para apagar el incendio, mantuvieron el vehículo a un costado de la vía.

La información suministrada por las autoridades, indicó que el vehículo afectado podría haber sido víctima de las llamas tras una posibles fallas de origen mecánico; sin embargo, están investigando si existe algún otro factor que hubiera propiciado el incendio.

De acuerdo con el medio capitalino, afortunadamente el conductor logró salir ileso de la situación, pues a los pocos minutos las llamas dejaron hecho chatarra el vehículo, que aparentemente, en medio de su recorrido no transportaba pasajeros.

Por otro lado, este 25 de agosto, se conoció que el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos hizo la entrega de maquinaria y equipos para municipios y bomberos de Cundinamarca, en compañía del ministro de Interior, Daniel Palacios, desde cuyo despacho se dio el trabajo que ayudó a financiar los elementos.

Por medio de un comunicado, la gobernación del departamento informó que los equipos entregados tuvieron un costo de $15 mil millones de pesos y tiene el propósito de reforzar la logística requerida en la atención de emergencias, al igual que en trabajos de seguridad.

Dentro de los kits se encuentran 21 tractores para los municipios de Cachipay, Caparrapí, Choachí, Cucunubá, Gachalá, Guachetá, Guasca, Guayabal de Síquima, Gutiérrez, Junín, Guatavita, Nemocón, Nimaima, Nocaima, Pacho, San Cayetano, Simijaca, Subachoque y Guatavita.

En cuanto a las patrullas para la policía, con un costo de $1.192 millones, beneficia a Quipile, Gachalá, Nariño, Ubaque, Gachancipá, Cabrera, Fosca y Cachipay. Para los Bomberos Cundinamarca la gobernación apropió 15 paquetes con elementos operativos: 1 kit de rescate vertical, 11 de rescate vehicular y 3 de rescate de materiales peligrosos.

Estos elementos pasaron a manos de Suesca, Chía, Mosquera, Tocancipá, Cajicá, Chipaque, El Rosal, Guaduas, Guayabetal, Las Mesa Madrid, Soacha, Ubaté, Zipaquirá con una inversión de $2.296 millones.

Ante dicha entrega, el gobernador García manifestó que “el eje central de este gobierno es el fortalecimiento del campo, lograr no sólo mayor y mejor efectividad en la producción, sino principalmente disminución y eliminación en los intermediarios para que quien cultive sea quien venda. Hoy adicionalmente hacemos entrega de equipos a nuestros bomberos que siempre están alerta trabajando con nosotros, a nuestra policía con la entrega de patrullas para el fortalecimiento y seguridad en Cundinamarca.”

Por su parte, el ministro del interior, Daniel Palacios Martínez, expresó que “el compromiso del Gobierno Nacional con Cundinamarca ha sido no de discurso sino de hechos, y hoy bajo esa premisa estamos aquí haciendo entrega de dotación importante que no solamente fortalece la capacidad de nuestra Policía Nacional con la entrega y la dotación de estas camionetas que mejoran la movilidad y cubrimiento en todo el territorio Cundinamarqués , sino también fortaleciendo a nuestro cuerpo de bomberos; en estas entregas se representan no solo la capacidad de combatir el delito sino la capacidad de salvar vidas”.

Finalmente, se anunció que la próxima semana la Gobernación de Cundinamarca firmará junto con el Departamento Nacional de Planeación un pacto territorial por valor de $550 mil millones.

SEGUIR LEYENDO