Flavia Dos Santos revela que su nombre está siendo utilizado para estafar

Tomado de Instagram @flavia2santos

Han sido varios los famosos que han denunciado por diferentes medios la forma en la que están utilizando su imagen y su nombre para estafar a la gente, con anuncios sobre un fatal accidente, la compra de criptomonedas, métodos de inversión, entre otras fechorías. En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, la reconocida sexóloga Flavia Dos Santos mencionó cómo se enteró y envió un mensaje a todos sus seguidores para que no caigan en la trampa.

“Imagínate que yo despierto el jueves por la mañana y tengo dos o tres seguidores de Instagram que me mandan por interno un screenshot de una propaganda que supuestamente salió en esas páginas del periódico El Tiempo, donde aparecen contenidos patrocinados, preguntando si era verdad que yo estaba recomendando un método de inversión”, con estas palabras describió Dos Santos a ‘Lo Sé Todo’ cómo se dio cuenta que estaban usando su nombre.

Otro rasgo que cabe destacar de su relato, es el hecho de que al momento en que ingresa al portal web, se percata que no solamente eran dos los anuncios publicitarios, sino que ya eran cuatro las páginas que la mencionaban, y afirmaban que habría utilizado un método de inversión para conseguir dinero de manera fácil.

“Se trataba de una supuesta entrevista mía donde ponen entre comillas frases y párrafos enteros donde digo que gané una tajada invirtiendo en quien sabe qué cosas, fotografías, algo impresionante. Yo quedé en shock e inmediatamente llamé a mi socio, que incluso es abogado, que me dijo que pusiéramos una queja inmediatamente a la Policía porque puede que una persona mañana diga que invirtió plata o le robaron”, agregó la sexóloga.

La brasileña inmediatamente recurrió a la Fiscalía y a todos los entes encargados para instaurar la denuncia, en donde ella asegura le dijeron que este tipo de delitos están en aumento. “Lo más triste que me explicaron es que muchas veces son páginas o robos hechos en otros países, también un portal que recibe dinero para dejar que hagan esa pauta tiene que responsabilizarse de alguna manera y ver si estos links han llevado a robos o si de verdad el espacio que están vendiendo es algo serio”, agregó Dos Santos.

Sin embargo, la denuncia de la sexóloga en el programa de entretenimiento de Canal 1 no es solamente por esta alerta, sino que también contó que el año pasado, durante el periodo más fuerte de la pandemia, se percató de que su imagen estaba siendo utilizada con fines más oscuros.

“También tuve que ir a la Policía porque en la pandemia fue mucho peor, había alguien que a través de mensajes de WhatsApp contactaba gente para hacer unas supuestas grabaciones conmigo pero para poder participar pedían dinero a cambio. En ese momento yo me asusté mucho, porque incluso la persona que entabló la conversación me pasó ese link que mostraba que la persona enviaría un carro a recoger, los llevaría a un estudio de grabación y la Policía logró capturar a la persona”, señaló.

La empresaria también relató que este tipo de situaciones la frustran mucho, porque siempre ha tratado de comunicarse con las personas de manera honesta y abierta, y que vengan personas a tratar de dañar todo ese trabajo que ella ha venido realizando aprovechándose de la ingenuidad de las personas es injusto, por lo que aprovechó para enviar el siguiente mensaje:

“Gente, mucho cuidado, los ladrones cada vez están más sofisticados, cada vez más perfectos a la hora de engañar a la gente y no crean en todo lo que ustedes ven y llega para ustedes por redes, por correo”.

Al mismo tiempo, aprovechó para hablar de los mensajes subidos de tono que recibe a través de sus redes sociales por parte de algunos hombres que le envían fotos de sus miembros viriles. “Aparece uno que otro creyendo que es un pene lindo y me manda creyendo que con eso me voy a asustar o me voy a callar, o que lo mandan creyendo que con eso me enamoré o me excité, no, cuando un hombre manda imágenes de su pene, por lo general lo que quiere es agredir, y yo los boleteo con nombre, apellido y con la imagen del pene feo”, finalizó.

