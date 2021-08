En julio, 11,2% de los colombianos no recibieron ningún ingreso: Dane

Un hombre cuenta billetes de 100.000 pesos colombianos en Bogotá (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Este 25 de agosto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer los resultados de la encuesta de Pulso Social del pasado mes de julio. El estudio reveló nuevos datos sobre la situación económica que atraviesan los colombianos, y evidenció que el 11,2% de los colombianos no devenga ingresos actualmente, una tasa que asciende a 13,7% en el caso de las mujeres y que se mantiene en 7,2% para los hombres.

Pese a que estos resultados pueden no ser favorables para algunas familias en el país, según el Dane se ve reflejado un avance positivo en comparación con el mismo mes del año pasado. De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del departamento, este indicador permite medir la recuperación de los hogares, pues, en un año, se percibe una diferencia de 16,4 puntos porcentuales, dado que en julio de 2020 eran 27,6% de las personas las que aseguraban no estar recibiendo ingresos.

Además, si se desagrega por género, la información evidencia que la pandemia y las difíciles condiciones económicas que ha atravesado el país han afectado de forma significativa a las mujeres, y han contribuido a que las brechas sigan siendo un reto en Colombia.

En julio de 2020, el porcentaje de hombres que indicó no estar registrando ingresos estaba en un 22,1%, es decir 14,9 puntos por encima del dato de julio de este año, y, por el lado de las mujeres, eran 30,9%, pasando un año después a 13,7%, lo que indica una diferencia de 17,2 puntos en la variación anual en la medición.

Otra preocupación que señaló la entidad es que mediante este dato se evidencia las dificultades de empleabilidad que se han generado en el último año. Las condiciones que se están creando para los empleados y las oportunidades que puede tener un colombiano en su crecimiento económico depende del trabajo y el lugar donde es contratado.

”Una de las variables más importantes que nos mide indirectamente qué está pasando con las condiciones de empleabilidad está asociada con la pregunta que hacemos de si usted tiene ingresos o no, y si tiene, si pueden ahorrar o no. La situación más crítica es que nos digan, no tengo ingresos”, comentó Oviedo.

Por otra parte, el Dane pudo determinar que en las regiones donde más personas aseguraron no tener ingresos en el país fueron: Sincelejo, con 40,3% de la población encuestada en la ciudad, seguida por Popayán (39,8%) y Valledupar (38,5%). Pero, por el contrario, entre las ciudades en que las personas se han recuperado con mayor facilidad se encuentran, Bucaramanga, Santa Marta y Pasto. El porcentaje de personas que respondieron no devengar ingresos está en 2,8%, 4,1% y 4,6%, respectivamente.

Finalmente, con este indicador, también se pudo evidenciar que en el país existe una dificultad de ahorro, en algunos sectores, para hacerle frente a futuras crisis. En el caso de la población catalogada como pobre, el 81,5% señaló su imposibilidad para guardar dinero debido a que viven del día a día, y en la población no pobre, el 73,8% indicó no poder guardar parte de su ingreso.

En los resultados generales, otro dato que aportó la medición de recuperación económica fue que entre mayo y julio de este año, el 59,3% de los colombianos considera que la economía de su hogar está peor o mucho peor que la del mismo tramo en 2020.

La encuesta presentada por el Dane muestra que en el país aún existen retos importantes frente a la reactivación; la empleabilidad; las formas de hacerle frente a la pobreza, y que existen problemas estructurales que solo pueden ser atacados por el Estado.





SEGUIR LEYENDO