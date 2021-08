Francy, la voz popular de América, habló de los días difíciles qué pasó tras la muerte de su mamá

En la imagen la cantante colombiana de música popular Francy. Foto: Instagram Francy.

Este fin de semana, el Canal RCN revivió uno de los formatos más famosos y polémicos de chismes y noticias de la farándula nacional: El lavadero. El programa de chismes, en su versión 2.0, encabezado por Graciela Torres, conocida como ‘la negra candela’, ya tuvo su primera transmisión y, entre otras noticias e historias, contó la de Francy. La cantante de música popular, a quién se le conoce como ‘la voz popular de América’, habló con el equipo periodístico del formato respecto a la muerte de su madre, una de las épocas más difíciles de su vida. “Yo no quería vivir”, confesó.

De acuerdo con lo que reveló la intérprete de ‘Si se fue, se fue’, la noticia de la muerte de su mamá le llegó de sorpresa, pues, aseguró que nunca se le pasó por la cabeza la idea de que la mujer fuera a fallecer tan pronto. Lo que comentó Francy respecto a la salud de su madre, y las razones de su muerte, fue que la cirugía que debían practicarle, por sus afectaciones de corazón, fue muy fuerte, y su mamá no resistió al procedimiento.

“Fue muy duro porque yo hablé con ella como un día antes, dos días antes. Yo jamás creí que esto me fuera a pasar y justo en el momento en que empecé esa gira. Me dan esa noticia y para mí fue terrible. Yo no quería vivir, la verdad. Yo siempre decía ‘no tengo ningún motivo en mi vida para seguir adelante’. Al ella no estar va a ser muy difícil seguir, pero bueno. Dios me tiene aquí para cosas grandes”, especificó.

En su diálogo con el equipo periodístico del formato de ‘la negra candela’, Francy confesó que tuvo que renunciar a muchas cosas cuando decidió dedicarse a la música de manera profesional, entre ellas, a su privacidad. Detalló que siempre fue muy tímida, por lo que tener a tanta gente interesada en ella llegó a abrumarla en algunas ocasiones. La cantante, en algún momento, fue a cantar a Yotoco, un municipio del Valle del Cauca, en donde coincidió con Darío Gómez quien, por esos días, estaba en proyecto de tener su propia disquera y, atraído por la voz de la originaria de Guacarí, la invitó a hacer parte de aquella iniciativa.

Francy

Además de hablar de la muerte de su madre y de sus inicios en la música, Francia Helena Hernández, nombre de pila de Francy, contó una divertida experiencia vivida en un concierto en Ecuador. La cantante se encontraba en el escenario, cuando una de sus seguidoras le pidió cantar con ella. Francy aceptó y la invitó a subir a tarima, sin embargo, su seguidora entró en shock, y olvidó la canción. “Me pegó los nervios, y también se me olvidó el disco (...) la gente cantaba pero yo no les alcanzaba a leer las frases. Fue terrible. Yo le decía al grupo ‘empiecen, empiecen’ hasta que pude acercarme y les dije ‘¿Cómo empieza el disco?’”, contó.

MasterChef también fue un tema de conversación en la entrevista de Francy en El Lavadero 2.0. Allí aseguró que su experiencia en la cocina había sido de las mejores de su vida, sin embargo, confesó que fue difícil, y que ella no iba a aprender en meses lo que nunca practicó antes. Francy fue la primera eliminada de la competencia. “Me le quito el sombrero a todos los que aman la cocina”, comentó.

La emergencia sanitaria provocada por la llegada del coronavirus, para la cantante, es un punto de quiebre. “Lo que no cambió la pandemia no lo cambia nadie. Yo siempre digo, ‘mujer que no cambia con un hijo, ya no va a cambiar, y eso es igual que la pandemia. El que no aprendió y no cambió, ya no lo va a hacer”.





