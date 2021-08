Las faltas al consumidor que le costaron a almacenes Olímpica una multa superior a $500 millones

SIC multa a Supertiendas Olímpica por más de $500 millones por fallas en la calidad del servicio. Foto: Olímpica

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción de $526.945.080 a Supertiendas y Droguerías Olímpica por infringir los derechos de los consumidores por fallas en el servicio al cliente al no entregar productos en los tiempos pactados y por publicidad engañosa.

Entre las fallas en publicidad a las que se refirió la SIC para sancionar a Olímpica, se encontró que en una promoción del producto ‘Aromatel Suavizante Floral × 900 $ 6.900’, la empresa no hizo explícito que el precio solo aplicaba para clientes que portaran la ‘Tarjeta Plata’ del comercio. Por otro lado, en la oferta ‘Leche Alpina Deslactosada CAND 1.100 CM C/U $ 14.900 presentando Tarjeta Plata’, tampoco se informó sobre las condiciones de tiempo de la oferta.

A la hora de crear un concurso por un automóvil, en la campaña ‘Sparkea tus Puntos’, Olímpica no permitió participar a clientes que cumplían con los requisitos para obtener una boleta. En otros casos, no se les permitió redimir los puntos y no se cargaron oportunamente algunas boletas electrónicas.

La investigación también encontró que Olímpica faltaba en darle el cambio exacto a sus compradores después de una transacción. “La investigada no entregó vueltas exactas a los consumidores sino inferiores, aún cuando le atañe la obligación legal de dar la cifra superior más cercana a la que tenga disponibilidad, en aquellos casos en que no cuenta con las denominaciones necesarias para suministrar el cambio debido”, culminó la lista de infracciones.

De acuerdo con la autoridad, la decisión se adoptó luego de adelantar el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio en el que se demostró que Olímpica incurrió en las faltas con un amplio número de casos en el periodo analizado.

La cuantiosa suma deberá ser asumida por sus dueños o socios, en caso tal de que se confirme la multa dado que Olímpica podrá apelar la decisión de la SIC, pero por el momento, la familia Char sería la encargada de asumir el pago ya que son los dueños directos, de hecho, su presidente es Antonio Char y su fundador es el exsenador Fuad Char, cabeza de la familia barranquillera.

El ‘Clan Char’ es una de las familias más prestantes de la Costa colombiana y del país, teniendo poder sobre emisoras Olímpica Estéreo y la cadena de supermercados, además de contar con fuerte representación en el Congreso con Arturo Char, quien fue presidente del Senado hasta la legislatura pasada y han tenido el poder de Barranquilla en dos periodos con Alejandro Char de 2008 a 2011 y de 2016 a 2019. Actualmente el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, es ficha de la familia y de su partido Cambio Radical, presidido por Fuad.

Por su parte, Alejandro Char, quien fue alcalde de Barranquilla, fue tendencia hace unos meses cuando compartió una foto junto a Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, ambos también exalcaldes de Bogotá y Medellín, respectivamente, en una posible alianza para buscar candidatura a la presidencia, pero actualmente se desconoce si Char seguirá con la aspiración ya que Peñalosa inscribió su candidatura por firmas por sí solo.

Otro de los lazos de la familia Char, pero esta vez en el Gobierno, es con la actual ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien está envuelta en el escándalo por el anticipo de 70 mil millones de pesos girados a la Unión Temporal Centros Poblados por el contrato para instalar puntos de internet en zonas rurales del país. Abudinen fue la secretaria de Educación de la Alcaldía de Alejandro Char en su segundo periodo en Barranquilla.

