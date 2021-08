J Balvin, el mago que convirtió al ‘ñeretón’ en un fenómeno mundial: este fue el camino que recorrió hasta la cima

Después de su regreso de los Estados Unidos y haber iniciado en la música con temas de ‘Hip – Hop’ junto a sus amigos, José Álvaro Osorio Balvin adoptó el reguetón como su estilo de vida, sus padres señalan que por ese tiempo el artista les mencionó que una canción había llamado su atención, haciendo referencia a ‘Gasolina’ de Daddy Yankee. En un compilado en ‘La Red’ de Caracol sobre la historia de los inicios de J Balvin, se conoció la historia de este paisa.

“En mi esencia de vallenato, salsa, en el carro siempre escuchaba una emisora que se llamaba ‘Rumba’, entonces el Gurú colocó por primera vez una canción llamada ‘La Gasolina’. Eso se volvió una locura y en un almuerzo coloquial de los domingos de la casa le dije ‘mijo, escuché una música muy bacana que se llama reguetón’. Lo veo muy comercial, por qué no mezclas tus líricas con los beats del reguetón y te puede ir mucho mejor. A los 8 días dijo ‘Padre, me gustó’”, señaló el padre del artista, Álvaro Osorio para ‘La Red’.

Por su parte, los productores musicales y cantantes conocidos como ‘Pequeño Juan & Mister Deck’, señalaron que los primeros en abrirle las puertas al reguetón fueron los raperos, “veníamos de la calle porque identificamos de inmediato que tenían la misma idiosincrasia de los afroamericanos, de los raperos de Estados Unidos, en la forma de vestir, de peinarse, como se comunicaban con la jerga”.

Sin embargo, J Balvin en su búsqueda por dar a conocer su arte, un día se presentó frente a una barbería en un popular sector de la capital antioqueña, de allí nace ese video en el que se ve a los transeúntes emocionados con un género que pocos sabían se convertiría en el sello de toda una cultura latina a nivel mundial. Por otra parte, muchos de los artistas trataron de tocar las puertas de las emisoras para salir de las calles y ser escuchados en las discotecas y otros escenarios, sin embargo, muchos creían que la gente no estaba preparada todavía para esos ritmos.

Karol G junto a J Balvin. Instagram.

“La gente en Bogotá especialmente le decían el ‘ñeretón’”, indicó Alejandro Villalobos. Pero, hay algo muy importante para resaltar y es que nunca estuvo sólo en su búsqueda de abrirse campo en el género urbano en Colombia, pues era consiente que tenía un talento y se rodeo de los mejores.

Pero el éxito para J Balvin no fue fácil, pues, aunque siempre recibió el apoyo de sus padres, fueron muchos los obstáculos que se encontró en el camino antes de convertirse en la gran figura que es hoy en día. En uno de esos ‘ires y venires’ de Estados Unidos, el artista para cubrir sus gastos sacaba a pasear perros, pero no solamente era sostenerse a él sino sacar adelante su sueño de ser cantante, pero el primer Manager le exigía comportarse como una estrella.

“Tenía una doble vida, yo no soy capaz de vivir de apariencias, yo tengo que ser real y en las noches era una estrella, tenía guardaespaldas y yo para qué guardaespaldas si ni me conocía mi mamá y mi papá tampoco sabía que yo cantaba en ese momento así que no me iba a pasar nada”, señaló el artista recién empezaba su vida en el reguetón, mientras vivió en Miami.

Sin embargo, pese a las exigencias del manager de J Balvin, el artista continuó con él y por fin logró conseguirle su primera presentación en un escenario en Miami, allí el paisa estuvo acompañado por su madre Alba Mery, siendo testigo de la fuerza de los sueños de su hijo.

“Se presentó en Miami, en la discoteca donde cantó alguna vez Celia Cruz, Shakira, Juanes entre otros, y a él le dijeron que tenía tiempo de retirarse del escenario porque si a los cubanos no les gusta la música, lo van a chiflar”, señaló la madre de J Balvin, quien además mencionó todas las humillaciones a las que se vio sometido su hijo por esa persona.





“Vino el manager y le dijo ‘te sientas’ y él le dijo ¿por qué?, a lo que el manager le contestó que estaba haciendo el ridículo y José le dijo que él no era nadie, que el cantaba en una discoteca en su país y luego salía a saludar a todo el mundo. Mi hijo se retira y todo el mundo era buscándolo para volver a cantar y el manager le dijo que era mejor que se devolviera a Colombia, creo que este no es el lugar, mejor te metes a un convento porque estás en el lugar equivocado”, señaló Alba Mery para ‘La Red’.

En Colombia no le abrían las puertas en la industria musical, por lo que el paisa decide volver a Miami a trabajar con una disquera independiente. Acompañado de su novia quien dijo que se iba para un campamento de verano y esto reveló ‘La Mona Osorio’:

“Nos fuimos para la casa de amigo y literal dormíamos en el piso, fueron momentos muy difíciles porque llegamos a aguantar hambre. José en la mañana y en la tarde era albañil y en las noches se transformaba en una estrella y era para ir a ver que se podía hacer o evolucionar”, mencionó para ‘La Red’.

Mientras trabajaba como albañil, José Álvaro pensaba cómo sería su nombre artístico, por lo que optó tomar el apellido de su madre y la primera letra de su nombre que hoy en día conocemos como J Balvin.

Después de 4 meses en los Estados Unidos, emprendió regreso a su tierra natal para empezar de cero sin abandonar el sueño de ser un gran cantante. A la primera persona que le contó fue a su novia en ese momento María Osorio, lo más difícil fue contarles a sus padres que quería abandonar la universidad por ser artista.

Sin avisar y como resultado de un trabajo entre varios artistas que comenzaron a surgir en la época, el reguetón logró consolidarse en Medellín en la capital mundial del género urbano.

