María Fernanda Cabal le respondió a director de HRW sobre amnistía general propuesta por Uribe: “Suficiente burla es ver violadores de niños en el Congreso”

Senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

La polémica por la amnistía general propuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Comisión de la Verdad sigue y esta vez fue José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas quien se pronunció rechazando tajantemente la idea y señalando que esta sería una “burla” con las víctimas y violaría los tratados internacionales, como lo mencionó Humberto de la Calle hace unos días.

“Establecer una ‘amnistía general’ sería una burla a las víctimas y violaría obligaciones internacionales de DDHH. Lo que necesita Colombia es justicia para todas las víctimas del conflicto armado: las de las FARC, las de los paramilitares y las de agentes del Estado”, señaló Vivanco.

Por su parte la senadora María Fernanda Cabal le respondió y dijo que sí se podía hacer porque las obligaciones a las que se refiere Vivanco solo aplican a los Estados y las Fuerzas Militares. “Suficiente burla es ver violadores de niños en el congreso sin pagar un día de cárcel. Deje su ‘show’ de las obligaciones. Esas sólo recaen en los Estados y su fuerza pública. Los infames son protegidos por ustedes”, señaló la congresista.

Y es que la senadora ha expresado desde ya está de acuerdo con la propuesta de Uribe que muchos sectores han calificado de garantizar impunidad. Recientemente dijo que el debate sobre esa idea debería darse.

“Todos los politiqueros cacarean sobre la imposibilidad de una amnistía general. Como si hoy la jep no hubiera ya otorgado impunidad absoluta a las farc. Deberíamos abrir el debate”.

A pesar de que sectores de oposición han rechazado la idea de Uribe, este martes, en diálogo con Blu Radio, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad expresó su acuerdo con esta medida, que podría solucionar algunas de las diferencias con las condiciones que planteó el proceso de La Habana para los comparecientes, según su perspectiva.

“Me parece importante porque, visitando las cárceles y habiendo estado en la cárcel de Barrancabermeja durante 12 años, la magnitud de las oscuridades y de las personas que están en las cárceles es inmensa en Colombia. Ahí hay un mensaje muy importante para la paz y la serenidad de este país”, manifestó el padre De Roux.

Esto se dio luego de que el comisionado de la Comisión de la Verdad, Leyner Palacios, le preguntó al exmandatario cómo solucionar los problemas que han generado en el país los fenómenos de criminalidad que, según el exsenador, han creado desprecio por la ley y en consecuencia, por la vida

En ese sentido, el expresidente aseguró que las penas alternativas de las justicias transicionales han reñido con las de la justicia ordinaria, e hizo referencia la caso de ‘Epa Colombia’.

“Colombia va a necesitar una amnistía. Anoche veía yo un programa con (...) Epa y volvían a compararla con el ladrón de bicicletas, una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo, y no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo a un TransMilenio. Pero también decía y por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva. Es muy difícil explicarle a un muchacho que está condenado porque se robó una bicicleta que él esté en la cárcel”, señaló Uribe.

