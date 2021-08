El fin de un ciclo: se acaban las audiciones a ciegas en ‘La Voz Kids’ para darle paso a las ‘batallas’

Se cerró una etapa y comenzará otra más importante: finalizaron las audiciones a ciegas en ‘La Voz Kids’ y, así como entraron muchos talentos, otras grandes voces se quedaron por fuera y en este episodio no ocurrieron excepciones.

Arrancando esta nueva gala llegó desde Cúcuta, Danna, quien interpretó una canción muy difícil por el esfuerzo vocal y los timbres altos: Así no te amará jamás, conocida en la voz de Amanda Miguel. A pesar del talento de la pequeña de 10 años y de los aplausos constantes del público, ninguno de los tres jurados giró su silla y cada uno tenía sus razones.

Andrés Cepeda elogió el canto de la niña: “definitivamente en ti hay un talento innato, aunque me di cuenta de una cosa: las primeras dos o tres frases de la canción estuviste muy bien, perfecta, impecable; a medida que la dificultad avanzaba y que necesitabas más aire, se fue perdiendo precisamente, ese control”, motivándola a que vuelva a presentarse en la próxima edición del programa.

Fue el turno para escuchar a Selena, pero en la voz de María Stefany, quien interpretó ‘Amor prohibido’, éxito infaltable en las audiciones de cualquier concurso de canto. No terminó de pasar un minuto cuando Natalia Jiménez pulsó el botón, seguida por el artista bogotano: ambos la querían en sus equipos, pero más Natalia, pues solamente le quedaba un cupo.

“Me gustó como cantaste esta canción de Selena, creo que hiciste un muy buen trabajo y acá en mi equipo te voy a poner canciones de ella, si eso es la que más te gusta, te las pongo y tú las cantas”, palabras de la española que dieron como resultado la elección por parte de la bogotana de 12 años: su grupo ya estaba listo.

Isabella fue la encargada de hacer una audición ‘de fantasía’ debido a la interpretación de ‘Un mundo ideal’, que aparece en el clásico de Disney ‘Aladdín’. Pese al talento demostrado en el diamante, los jurados no se convencieron. Natalia ya no podía escoger a más integrantes, pero eso no le impidió hacerle unas observaciones a la niña.

“Estás cantando precioso (…) Yo siento que las notas de arriba, en los agudos, estamos sufriendo un poquito, ¿Vale? Entonces, si tienes profesor te va a venir muy bien porque el resto de las cosas las haces muy bien; sabes interpretar, estar en un rango bajo, pero las notas altas las tienes que trabajarlas un poquito más”. Por su parte, la pequeña pidió a los jueces que alguno le dedicara alguna canción.

Cepeda interpretó ‘Lo mejor que hay en mi vida’, mientras que Natalia entonó ‘Algo más’ y Jesús, un pedazo de ‘Creo en ti’.

Fue el momento de darle paso a la balada, y la encargada fue Loren, quien interpretó ‘El triste’, uno de los éxitos más conocidos del fallecido ‘José José’. Pese a su talento, nadie giró su silla pero lo que sí recibió fueron consejos para su futuro musical

“Tienes una voz muy potente, cantas fuertísimo (…) A veces la voz es como un caballito salvaje que va corriendo por la llanura y hay que saberle poner las riendas, entonces el tema de la respiración, de la intención, del apoyo, de la afinación en las notas más difíciles hay que tener mucho control (…) Eres muy chiquita y tienes mucho tiempo para desarrollar ese talento tan bonito que Dios te dio”, le aconsejó Cepeda, entretanto que Jesús le dijo que la esperaba el año entrante.

Las voces extranjeras también dijeron ‘presente’ en esta gala de audiciones y María Fernanda, una pequeña venezolana de 12 años logró sorprender a los jurados con una interpretación del clásico de José Alfredo Jiménez, ‘El último trago. Luego de varios segundos, Andrés Cepeda giró su silla en señal de que la quería en su equipo y así fue, pues Jesús no se volteó para verla; pero a pesar de no hacerlo, resaltó su talento.

“A mí su voz me pareció super dulce, se me antoja oírla en una balada”, le dijo el mexicano a Cepeda, quien además admitió que la pequeña había cantado una de sus canciones favoritas que tiene el artista ranchero.

Y para cerrar las audiciones a ciegas, algo más colombiano: un vallenato que llegó en la voz de Sneyder, oriundo de Saravena quien interpretó ‘La reina’ de autoría de Hernán Urbina y conocida en la voz de Diomedes Díaz. El primero y único en girarse fue Jesús, y a pesar de que al pequeño se le olvidó la letra por momentos, recibió buenos comentarios por parte de los tres artistas.

Ahora, el reality entra en la fase de ‘batallas’ donde los pequeños se enfrentarán entre sí en el diamante. Por otra parte, el programa fue una de las tendencias principales en Twitter, donde muchos usuarios destacaron las voces de todos los participantes, mientras que otros calificaron de “injusta” la negativa a Danna.

