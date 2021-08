Jorge Cao habló sobre cómo lo trató la pandemia y del gran susto que pasó tras su cirugía de cadera

Tomado de Instagram @cao.jorge

Jorge Cao es sin duda uno de los actores con mayor trayectoria en la televisión colombiana, de nacionalidad cubana y colombiana, se radicó en el país cafetero desde 1994. En entrevista con ‘Lo Sé Todo’ el artista reveló los duros momentos que vivió durante el inicio de la pandemia, pues sintió que su salud mental se vio afectada por el encierro al que se vio sometido el país para contener el contagio.

Recordado por su interpretación de ‘Don Martín’ en ‘Pasión de Gavilanes’, contó qué ha pasado con su vida: “En algún momento me he bajoneado, porque por mucha actividad que yo me invente en mi casa o hacer todo lo que yo no hacía porque no tenía tiempo, lo he hecho. Me he convertido en carpintero, en pintor, he hecho miles de cosas para estar ocupado”, estas fueron las palabras con las que describió los momentos que vivió en el encierro por el covid-19.

Otro de los inconvenientes que padeció durante la pandemia fue la dura situación económica que debió enfrentar y aseguró que ha logrado sobrellevar los gastos como ha podido, abriendo un hueco y cerrando otro: “La gente piensa que todos los artistas somos ricos y famosos, pero puede que sea famoso pero no rico”.

El proceso de reinvención llegó cuando debió voltear su mirada hacia las redes sociales, pues a los 25 días de haber comenzado el encierro por la pandemia, llegó a sus manos un escrito de una poetiza norteamericana, se grabó leyéndolo y lo publicó. “Pensé que esto no le iba a interesar a nadie, resultó todo lo contrario, ha sido un fenómeno maravilloso pues ya llevo grabados 200 poemas”, señaló para ‘Lo Sé Todo’.

En 2019, el actor colombo-cubano tuvo que ser sometido a un reemplazo de cadera, una intervención delicada de la que se ha venido recuperando y su avance va satisfactoriamente, sin embargo, se llevó un gran susto.

“La recuperación fue dura, tuve que aprender a caminar, pero los músculos respondieron muy bien y gracias a Dios eso está funcionando muy bien. Tuve además un incidente en la cirugía y es que el brazo derecho quedó descolgado, nadie sabe por qué, ni que fue lo que ocurrió, ni cómo pasó”, señaló el artista.

Para volver a recuperar la movilidad de su brazo, debió seguir entrenando como lo hacía normalmente cuando hacía grabaciones para las novelas. “Ya puedo levantar el brazo, ya puedo tener una bandeja, no podía dar la mano pero ya pasó, si me asusté mucho, de la cadera salí rapidísimo pero del brazo fue más lento”, puntualizó para el programa de entretenimiento.

La cuarentena hizo estragos en su figura, entre risas aseguró que tiene un embarazo de casi 14 meses – refiriéndose al aspecto de su abdomen – y agregó: “denme tregua, perdónenmelo, yo no soy tan comelón pero si soy dulcero y el azúcar es fatal para eso”.

Muchos recuerdan que su personaje se derretía por sus nietas y por el pequeño hijo que tuvo Norma Elizondo junto a Juan Reyes, y de la ficción a la realidad no hay mucha diferencia. Pese a que su apariencia física puede ser la de un hombre rudo y malgeniado, hoy en día sus nietos son su mayor debilidad.

“Soy un alcahueta terrible, los nietos están unos en Estados Unidos, otros en Cuba, pero de todas maneras tenemos comunicación total, con ellos sigo siendo un niño, entonces es actuar, si Simón quiere sacamos las espadas y peleamos a las espadas, jugamos, saco los títeres y les hago función, ellos inventan una cantidad de cosas que yo no sé hacer y piensan que soy un viejo loco e idiota, pero a mí no me importa que se burlen de mí, sentirlos cerca y que me interesa lo de ellos”, finalizó para ‘Lo Sé Todo’.

