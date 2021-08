“Ahora si, mi tercer avión”: J Balvin sorprende con inspirador mensaje al mostrar su nuevo juguete

April 21, 2019 - Indio, California, United States: J Balvin performs on stage during Weekend 2 of the Coachella Valley Music and Arts Festival at the Empire Polo Club on Saturday, April 20, 2019 in Indio, Calif. (Kent Nishimura / Los Angeles Times/Polaris)

La más reciente publicación del antioqueño dejó a sus seguidores con la boca abierta, J Balvin un artista que día a día soñaba con llegar a lo más alto de los escenarios internacionales con su música, hoy sorprendió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram con una adquisición y un emotivo mensaje con el que espera que cientos de jóvenes se inspiren para seguir adelante con sus sueños.

“De llegar a pie, a que mi mejor amigo el negro me llevará en su carro. De montar en bus para ir a diferentes ciudades, a rentar carros. De montarme en pequeñas lanchas para llegar a ciertos pueblos de mi país, a montar en avión comercial en la última silla junto al baño y después tener el lujo de poder sentarme en la salida de emergencia y así tener más espacio para estirar los pies. De acumular millas y poder pedir ascenso para sentarme en primera clase, a montar en pequeñas avionetas que en realidad eran unos zancudos, y ahora así, pasar a mi tercer avión. Aquí inspiramos, no alardeamos”, este fue el mensaje con el que acompañó la fotografía.

Cabe destacar que, en la postal, el reguetonero sale justo debajo de la cola del avión vestido con un atuendo en color negro que lo compone una camisa y bermudas del mismo tono, luce unos tenis blancos y en su cabeza una gorra de color rojo, mientras está de pie observando la majestuosidad de la aeronave que se integrará a las otras que ya ostentaba. Por el tamaño de la parte trasera del avión, parece ser que es mucho más grande que su jet privado.

Adicionalmente, el paisa finalizó su mensaje diciendo que si él fuera todas las cosas materiales que tiene, el día que no las tuviera no sería nadie, y que su valor como persona no ha cambiado y sigue siendo el mismo ser humano.

La publicación de ‘El Niño de Medellín’, en apenas cinco horas de haber sido posteada en su cuenta oficial de Instagram, ya alcanza los 785 mil ‘me gusta’ y la acompaña un mensaje muy inspirador que lo transporta a los inicios de su carrera musical, cuando apenas era un joven cantando en las calles de la capital antioqueña o en barberías de los barrios populares, incluso recordó todos los medios de transporte a los que recurrió para llegar a algunos de los escenarios que visitaba cuando apenas era un joven con sueños y metas por cumplir en Colombia.

Por otro lado, la postal de J Balvin ya supera los 9.500 comentarios, entre los que destacan: “Felicidades G, muy merecido, orgulloso de ti”, “Más que merecido Joselin”, “El que sueña y trabaja, la vida lo sorprende”, “Felicitaciones”, “Soñar despierto es más ca&r0n que durmiendo verdad? Merecido my g”, “Que grande”, “Humildad”, “Inspiración”, “Grande”, entre otros.

Cabe destacar que, una de las aeronaves con las que contaba el intérprete de ‘Qué más pues?’ fue vendida a su colega Karol G. Según se conoció en ese momento, el artista le indicó que a la reguetonera que le entregaba el avión lleno de sueños, metas y alegrías.

