Luis Amaranto Perea habló sobre su salida del Junior de Barranquilla

El Junior de Barranquilla anunció este martes 17 de agosto que Amaranto Perea, exdefensor del Atlético de Madrid y de Boca Juniors, dejó de ser el entrenador del club luego de que el Tiburón igualara 1-1 en su visita al Jaguares de Córdoba. Ayer, miércoles 18, el entrenador aclaró todas las inquietudes sobre su partida y se habló sobre la llegada de Arturo reyes en su reemplazo.

Por medio de las redes sociales del equipo barranquillero anunciaron la salida de Perea. “El técnico Luis Amaranto Perea y sus colaboradores Eric Lira, John Jairo Escobar y Juan Camilo Quintero no continuarán en nuestra institución después de llegar a un común acuerdo con la junta directiva para la terminación de sus labores”, detalló el conjunto rojiblanco en un comunicado en el que les deseó éxitos para sus futuros proyectos.

Perea, de 42 años, había llegado al Junior como asistente técnico del colombo-uruguayo Julio Comesaña en enero de 2020 y asumió como entrenador del equipo en septiembre de ese año tras la renuncia de su compañero.

Este miércoles, por su lado, el entrenador contó que: “Todo se ha dado de forma natural, una relación que termina amigablemente y que cuando no funciona, lo adecuado es que finalice. La decisión es acertada para ambas partes porque le permite a Junior reconducir el camino y yo estoy tranquilo, he entregado todo lo que soy a esta institución, ha sido una experiencia extraordinaria, por el trato que he recibido, por la familia juniorista y mi carrera empieza”.

Según el entrenador antioqueño, después del partido contra Jaguares le informó a las directivas el cansancio que tenía el grupo de jugadores, “las cosas no salían por más que buscábamos soluciones, no generábamos una estabilidad y el día de ayer me cita el presidente y me comunica la decisión de no continuar. Ha sido en los mejores términos. Siempre fui autocrítico, al final los que no funcionan son los resultados, no pude entregar un título que es lo que este equipo exige, al final hay cosas positivas que no se resaltan porque ante esta situación es muy complicado encontrarlas, pero he tenido tiempo para generar mejores sensaciones”.

Además, contó que la relación con los futbolistas siempre ha sido muy buena, y agregó que: “creo que se les ha respetado, se les ha valorado, nunca se les ha expuesto. Lo que pasa adentro es responsabilidad del entrenador, después lo que tenga que corregir Junior, no sé si yo sea el más indicado”.

La escuadra barranquillera confirmó que Arturo Reyes es el nuevo director técnico, frente a esto Perea comentó que: “La apuesta de Arturo es buena. Conoce la casa, ojalá le vaya bien. Hay que generar un contexto positivo, hay que confiar y después revisar y analizar. Ojalá se haga un buen ambiente con la llegada”.

Perea confirmó que los próximos seis meses descansará ya que viene de unas temporadas fuertes con el equipo ‘tiburón’ y se siente “mentalmente cansado” y que con este tiempo tendrá un espacio para reflexionar y preparar lo que viene para su carrera.

También confesó que no se cierra a que en un futuro vuelva a dirigir a Junior. “No lo sé, en la vida uno nunca puede decir que no, yo soy joven, tengo mucho por recorrer. Un equipo como Junior, cualquiera que sea la situación que esté, siempre será importante, ojalá en un futuro nos vuelva a juntar y que la cosas salgan mejor que ahora”.

Por último, habló sobre cómo venía el Junior tanto en el torneo local como en los continentales como la Copa Libertadores. “No somos candidatos y eso es real. Son tres-cuatro años que no hemos podido, ningún equipo ha podido. Puede que Nacional o nosotros hubiésemos pasado (Libertadores), pero eso no cambiaba la realidad del país futbolísticamente hablando, hay que reconocer que estamos en deuda, lejos, nosotros somos un país que vende, Brasil y Argentina son países que compran con una inversión muy superior a la nuestra. La lógica nos diría que no somos candidatos. Podemos hacer más de lo que hemos hecho”, concluyó.

