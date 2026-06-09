La imagen de Gustavo Petro vuelve a desplomarse: más del 60% de los colombianos lo desaprueba, según un informe CB Global Data

La imagen positiva de Gustavo Petro apenas alcanzó el 36,5% en junio de 2026, que lo ubica en un menor puesto en comparación con otros mandatarios - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

De acuerdo con los datos de la firma consultora internacional CB Global Data correspondientes a junio de 2026, la imagen del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, atraviesa un momento de marcada vulnerabilidad institucional, caracterizado por un alto índice de insatisfacción ciudadana que lo ubica en los puestos más bajos de favorabilidad en el contexto de los mandatarios de la región latinoamericana.

En términos estadísticos concretos, la desaprobación de la gestión y la figura de Gustavo Petro se consolidó en una cifra mayoritaria del 61,0%. Este porcentaje refleja que más de seis de cada diez ciudadanos consultados manifiestan una percepción desfavorable o negativa frente al rumbo del ejecutivo, lo cual representa un lastre significativo para la implementación de su agenda política y de reformas estructurales en el tramo actual de su periodo constitucional.

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Frente a esta contundente desaprobación, el nivel de respaldo o imagen positiva del jefe de Estado colombiano apenas alcanzó el 36,5%, evidenciando una brecha de casi 25 puntos porcentuales entre los detractores y los defensores de su administración.

Al examinar el comportamiento histórico reciente, el estudio de opinión de junio de 2026 reveló un evidente patrón de desgaste institucional. No se trata de una cifra aislada, sino de un deterioro progresivo que se hace patente al contrastar estos datos con la medición inmediatamente anterior, realizada en el mes de mayo de 2026.

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En Latinoamérica, el presidente Gustavo Petro ocupa el puesto 14 de 18 mandatarios según favorabilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En ese periodo, la aprobación popular de Gustavo Petro se situaba en el 40,0%; de este modo, en el transcurso de tan solo un mes, el mandatario experimentó una pérdida sustancial de 3,5 puntos porcentuales en su imagen positiva, lo que indica que una porción de la ciudadanía que aún mantenía expectativas moderadas o un voto de confianza hacia el ejecutivo ha migrado hacia el terreno del descontento o la oposición formal.

Este escenario local tiene un correlato directo en el ámbito internacional, afectando el posicionamiento de Colombia en el plano regional. El informe sitúa a Gustavo Petro en la posición número 14 dentro del ranking de presidentes de Latinoamérica. Al analizar la tabla general de 18 mandatarios evaluados, es evidente que el jefe de Estado colombiano se encuentra firmemente relegado a la parte baja del listado, integrando el grupo de líderes con peor balance de favorabilidad.

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Petro se halla muy distante de los líderes mejor valorados del continente, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que lidera la tabla con un 69,1% de aprobación ciudadana, o la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, que quedó en la segunda posición con un 65,5%.

En junio de 2026, el 61% de los colombianos desaprueba la gestión de Gustavo Petro, mientras que solo un 36,5% mantiene una percepción favorable - crédito CB Global

Comparativa regional: Petro frente a otros presidentes latinoamericanos

Por el contrario, los registros de Petro lo aproximan peligrosamente al pelotón de mandatarios con los peores indicadores de popularidad en la región, una lista que cierran figuras como Bernardo Arévalo de Guatemala con el 33,1% de aprobación, Delcy Rodríguez, de Venezuela (como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos), con el 29,5%, y José María Balcázar, de Perú, que ocupa la última posición del ranking con apenas un 18,2% de imagen positiva.

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En términos generales, el 61,0% de desaprobación que pesa sobre Gustavo Petro a mediados de 2026 dibuja un mapa político adverso. La pérdida sostenida de respaldo popular no solo debilita el liderazgo del mandatario de cara al cierre de su mandato, sino que incrementó la desconfianza ciudadana en las instituciones del Estado.

Con una oposición fortalecida por la legitimidad que otorgan las encuestas de opinión y una base de apoyo social que se debilita mes a mes (pasando del 40,0% al 36,5% en pocas semanas), el Gobierno nacional enfrenta el desafío de recomponer sus alianzas; esto ocurre en medio del proceso electoral presidencial en Colombia.

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La posición de Gustavo Petro en el 'ranking' regional evidencia su distancia frente a líderes con alta favorabilidad en Latinoamérica - crédito Alejandro Garcia/EFE

Ficha técnica

CB Global Data para el ranking de presidentes de Latinoamérica de junio de 2026 señala que el trabajo de campo se realizó entre el 2 y el 7 de junio de 2026. El universo estuvo compuesto por personas mayores de 18 años en 18 países de la región, incluida Colombia.

La muestra total regional fue de 40.517 encuestados, mientras que en el caso de Colombia se aplicaron 2.612 entrevistas. El muestreo fue estratificado según género, nivel socioeconómico, grupo etario y ubicación geográfica, con el fin de asegurar representatividad.

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El estudio presenta un margen de error promedio de 1,9% y un nivel de confianza del 95%. La recolección de información se realizó mediante encuestas online bajo el sistema Computer Assisted Web Interviewing (Cawi), y los resultados fueron ponderados según variables demográficas.

El procesamiento, validación y control de calidad de los datos estuvieron a cargo de CB Global Data. La edición previa, correspondiente a mayo de 2026, utilizó una metodología similar, con trabajo de campo entre el 5 y el 9 de mayo y una muestra regional de 40.459 casos.

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