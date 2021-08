Laura Tobón mostró los cambios de su cuerpo durante el embarazo

Foto: Instagram @laura_tobon

Hace poco más de un mes que Laura Tobón anunció su primer embarazo, aunque son ya 21 semanas las que tiene de gestación. Motivo por el cual decidió compartir la transformación de su cuerpo a través de varias fotografías que retratan, semana a semana, cuánto ha crecido su barriga.

La primera imagen en cuestión es de cuando la presentadora de ‘La voz kids’ tenía 8 semanas de embarazo, tras la cual hay una de las 10 semanas en la que es bastante evidente el cambio. Mientras que las otras instantáneas que hicieron parte del comparativo corresponden a las semanas 12, 16 y 21.

“Bueno, amores. Esta es mi panza con 21 semanas y como muchos me estaban preguntando cómo estaba creciendo y no se imaginan el cambio del cuerpo todos los días ¡Es impresionante! Así vamos con Lucca ¡y lo que falta!”, comentó la mujer previo a mostrar el collage de fotografías que recibió miles de reacciones por parte de seguidores y amigos, quienes se mostraron enternecidos.

“¡Qué mamá tan hermosa!”, “se nota que vas a tener una panzota”, “Lucca va a ser gigante” y “me da mucho orgullo ver cómo estás de encariñada con esta nueva etapa en tu vida”; fueron algunos de los comentarios que recibió Laura Tobón por dicho posteo.

Es clave mencionar que la modelo bogotana de 31 años ha sido constante en compartir todos los detalles de su maternidad y, por esa razón, son bien sabidas las dificultades que ha tenido en este proceso al que cataloga como “un milagro”.

“No sé si recuerdan que a mí hace unos dos años me tuvieron que llevar casi que de urgencias a operarme de un quiste muy grande que tenía en un ovario. El quiste medía como una pelota de tenis, era súper grande y toda la vida mi ginecólogo me dijo que tenía que cuidarme porque era probable que mi fertilidad estaría en problemas ”, explicó en entrevista con el programa ‘La red’, sobre su enfermedad.

Además, aseguró que siempre vio muy lejano el tema de convertirse en madre y pese a que no se cuidaba tomando anticonceptivos, no lograba quedar en embarazo por lo que ya se había hecho a la idea que esto no ocurriría en un futuro muy cercano. Sin embargo, su esposo Álvaro no perdía la esperanza y le repetía “yo quiero un hijo tuyo”, por lo que siempre sintió un poco de temor de confesarle lo que ocurría con sus ovarios y su salud, pero el apoyo fue incondicional.

“Él siempre fue lo más apoyador, siempre dijimos que si no teníamos bebés no pasaba nada, lo importante es nuestro amor, nuestro hogar, nuestra familia que somos nosotros dos”, mencionó Tobón en entrevista para ‘La Red’.

Tiempo después de haberse practicado la cirugía de urgencia, la modelo y presentadora se sometió a un tratamiento de fertilidad, con la esperanza que el cualquier momento podría quedar embarazada. Y efectivamente sucedió, mientras se encontraba de viaje con su madre y su hermana decidió hacerse una prueba casera de embarazo que confirmó con otras pruebas médicas posteriores.

Cabe recordar que Laura Tobón también goza de gran reconocimiento por haber sido presentadora de entretenimiento en Noticias RCN, de donde se despidió para hacer parte de programas como ‘Cámbiame el look’, del canal E!, en el que también hizo las ‘Popsulas’, una cápsulas informativas para el canal de YouTube ‘E online Latino’, con las cuales ganó también gran reconocimiento internacional.

