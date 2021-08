Humberto de la Calle calificó de “populista” e “irrealizable” la amnistía general propuesta por Álvaro Uribe

Fotografía tomada en febrero de 2019 en la que se registró al exjefe del equipo negociador del gobierno colombiano en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y excandidato presidencial, Humberto de La Calle Lombana, durante una entrevista con Efe, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

El exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle Lombana, se refirió a la amnistía general que propuso el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su diálogo con Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

En diálogo con Yamid Amat, De La Calle dijo que le causaba “enorme perplejidad” que Uribe propusiera una idea como estas ya que “varios años moviendo la opinión pública como principal líder contra el acuerdo, impidiendo el acuerdo con el argumento de que lo que hacia era favorecer impunemente a la guerrilla, ahora dice que quiere una amnistía para todos”, y agregó que eso no se podría porque está prohibido por el Estatuto de Roma.

De la Calle Lombana explicó que el Estatuto permite amnistía para los crímenes ‘menos’ graves y que eso se hizo en La Habana para los guerrilleros rasos, por ejemplo. “Pero los grandes crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, no pueden ser amnistiados”. Además calificó la propuesta como un acto “tremendamente populista” dado que justo fue lo que más criticó en el proceso de paz, la posibilidad de que hubiera impunidad.

El excandidato presidencial dijo que si se llegara a implementar una amnistía general, incluso podría implicar una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI). “Lo que no nos pueden decir es que como ahí va la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ahora lo que hay que hacer es perdonarle a todo el mundo”, señaló.

Por otro lado, ante el escenario hipotético de que pasaría si el plebiscito fuera este domingo, De la Calle dijo que el Sí ganaría masivamente porque ya estaría comprobado que muchas de las cosas que llevaron a la victoria del No, fueron mentiras. También dijo que por ahora no es candidato presidencial, “pero no estoy diciendo que no lo vaya a ser nunca”.

En su cuenta de Twitter el integrante de la Coalición de la Esperanza dijo que no se debía criticar a Francisco de Roux por escuchar a Álvaro Uribe.

“Si De Roux se hubiese negado a oír a Uribe, éste estaría pregonando que fue víctima de sesgo ideológico. Sé qué hay críticas. Pero compañeros defensores del Acuerdo: irse contra De Roux es un tiro en el pie. Solo le sirve a los detractores. Apoyo es lo q se necesita”.

En la última encuesta de Invamer, Humberto de la Calle tiene un 4 % de intención de voto, muy lejano de los líderes que son Gustavo Petro con 38,3 % y sergio Fajardo con un 14 %.

A esa carrera entró el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández en tercer lugar con el 11 %; en cuarto lugar está Juan Manuel Galán con el 10 %, un crecimiento desde el 4.4 % que tuvo en abril; Después aparece Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, con un 6,4 %, pasando de un 5,2 % en abril; luego está Germán Vargas Lleras, quien niega que se lanzará de nuevo a la presidencia, recibió un 4,2 % de apoyo.

Después de Humberto, va Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, con el 3,8 %. Por su parte, el Centro Democrático ocupa el noveno lugar con Óscar Iván Zuluaga llegando al 3,6 %. En un posible escenario en segunda vuelta entre Fajardo y Petro, este último ganaría con un 53, 4 % de votos, mientras que Fajardo perdería con un 43,5 %. En esta ocasión, en comparación con abril, Petro sube en intención de voto un 1,4 %, al igual que el exalcalde de Medellín que subió un 1,2 %.

En otra eventual segunda vuelta entre Gustavo Petro y Óscar Iván Zuluaga, la derrota sería contundente para Zuluaga que solo recibiría el 29,2 % contrario a los 65,6 % del exalcalde de Bogotá. Contra María Fernanda Cabal, Petro también ganaría en un 69,2 % contra un 24,6 %.

Frente a Zuluaga, De la Calle dijo que hasta él ha aceptado que se debe cumplir el Acuerdo de Paz, a pesar de haber sido contradictor por muchos años.

