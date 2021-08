Freddy Beltrán: de MasterChef Celebrity a El Lavadero 2.0

Imagen tomada de Instagram @CalleLaJeta_

No ha pasado un largo tiempo desde que Freddy Beltrán saliera del concurso para que emprendiera un nuevo reto, más cercano a lo que de verdad le apasiona: el humor.

El bogotano hará parte del elenco del Lavadero 2.0: la esquina del chisme que estará al aire por el Canal RCN desde este sábado 21 de agosto.

En el programa, el comediante y actor interpretará a “Wilson”, un domiciliario de barrio, quien sabrá los detalles de todos los chismes que se presentarán en programa.

El concepto en el que estará involucrado Freddy Beltrán es un segmento en el que interactuará con otros personajes para ambientar y comentar las últimas noticias del entretenimiento.

El nuevo formato del programa buscará dar más campo al comentario y a la ambientación, con miras a renovar el panorama de este tipo de programas en la televisión colombiana.

De acuerdo con lo avanzado por el canal, “Wilson”, el personaje que encarnará el comediante se las “sabe todas, ya que se la pasa en las calles para arriba y para abajo”.

Además, la caracterización del personaje de Beltrán está relacionada con su manera de hacer humor, desde lo urbano. Al respecto, el Canal RCN puntualizó que “Wilson” es:

Un hombre muy responsable y su prioridad es el trabajo, sin embargo le gusta estar enterado de las cosas que suceden en la vida de los vecinos que viven en el barrio. Al mismo tiempo, estará conquistando el corazón de “La Tatis”, otro de los personajes de “La Esquina del chisme”

Freddy Beltrán subió una foto a su cuenta de Instagram (@callelajeta) en la que presentó al reparto que lo acompañará en esta aventura televisiva.

El comediante hará parte del programa como Wilson, un domiciliario enterado de todos los chismes del entretenimiento





El texto con el que acompañó la imagen, además de mencionar a sus compañeros de reparto, dice: " #LaEsquinaDelChisme es el nuevo proyecto de comedia en el que afortunadamente tuve el honor de conocer a mis nuevos amiguis...@cristianvillamil @fernando_arevalog @paulaestrada1 @kathecastrillon @camiladuranactriz @diegomatteus @elparcerodel8... ¿A que no adivinan qué hago en la tienda?...”.

Algunos de ellos, que lo acompañaron en su etapa de “Comediantes de la noche”, como Diego Matteus, y Cristian Villamil, harán parte del programa en roles aún por divulgar.

De comediante a chef y de nuevo a comediante: cómo le fue a Beltrán en MasterChef Celebrity

Foto tomada de Instagram @CalleLaJeta_

Freddy Beltrán salió de la cocina más polémica de Colombia al preparar un plato que, a juicio de los jurados, tuvo un error: una espina de pescado.

El comediante no se tomó a mal su eliminación, que aprovechó para enviar un mensaje positivo a los seguidores del show: “Me llevo el orgullo de haber avanzado, de haber aprendido, de demostrar que sí se puede aprender en la cocina al mismo tiempo de estar compitiendo, de estarse divirtiendo y creo que logré dejar el miedo con el que venía al principio, a irme feliz. Eso me llevo. Me voy muy feliz de MasterChef y estoy muy orgulloso de mi proceso”.

Con respecto a los compañeros de su equipo, quienes también son comediantes, dijo lo siguiente: “A todos los compañeros de MasterChef, muchísimas gracias por permitirme llegar a sus corazones, a sus cocinas, a todo lo que vivimos, fue maravilloso conocerlos y me voy muy feliz… Oigan, y comediantes: yo veré, no me vayan a hacer quedar mal, los comediantes al poder, vamos a ganar”.

Freddy Beltrán alterna su participación en El Lavadero 2.0 con una monólogo teatral llamado “Aislados pero no amargados” en el que hace comedia e improvisación tomando como punto de partida la pandemia del covid-19.





