Este será el papel que tendrá Fredy Beltrán en ‘La esquina del chisme’

Freddy Beltrán, uno de los comediantes que integró el reality de cocina ‘Masterchef Celebrity’ hará parte de la nueva temporada del programa de chismes que hizo famosa Graciela Torres mejor conocida como ‘La Negra Candela’. “El Lavadero 2.0: La esquina del chisme” llegará a las pantallas de los televidentes el próximo 21 de agosto por el Canal RCN y estará cargado de nuevo contenido, mucha alegría y diversión.

Según indicó ‘La FM’ en su portal web, el actor y humorista Freddy Beltrán interpretará el papel de Wilson, un domiciliario de barrio encargado de entregar de primera mano todos los chismes del vecindario, pues es quien se la pasa en las calles de un lado para otro, entregando los pedidos y escuchando lo que acontece.

Freddy será un personaje con un carácter muy responsable y su principal prioridad es el trabajo, sin embargo, también le gusta estar muy bien informado de las cosas que suceden en la vida de quienes habitan el barrio. De igual manera, uno de sus objetivos en el programa es conquistar a ‘La Tatis’, otro de los personajes que integrará ‘La esquina del chisme’.

Asimismo, esta nueva sección de ‘El Lavadero’ tendrá espacio para que los personajes hagan sus rutinas de Stand Up, lo que le agregará un toque de diversión a las tardes del canal. El programa también contará con la participación de ‘Luchito’, otra de la cuotas de humoristas que hará parte del elenco y ‘Jaime Parra’, quien acompañará a ‘La Negra Candela’ en la presentación del programa de entretenimiento.

“La Esquina Del Chisme es el nuevo proyecto de comedia en el que afortunadamente tuve el honor de conocer a mis nuevos amiguis”, expresó el comediante en una publicación que hizo en cuenta de Instagram.

Cabe recordar que, el comediante se ganó el corazón de los colombianos durante su participación en el reality ‘Mastechef Celebrity’, por lo que tiene grandes expectativas de este nuevo formato en el que trabajará.

En qué proyectos anda Freddy Beltrán

A través de su cuenta de Instagram, el comediante anunció que se encuentra trabajando en otro nuevo proyecto llamado ‘Aislados pero no Amargados’, el Stand Up se trata de una recopilación de las noticias más disparatadas de la cuarentena. Desde la incredulidad de que llegara el virus a Colombia, del colombiano que no quiso regresar, la persona que sacó a pasear un pez, los niños llamados covid-manuel y corona-marcela, y muchas más.

La virtualidad para muchos es nueva y nos ha tocado adaptarnos, porque es adaptarnos, no re-inventarnos, ¿Cuántas veces escuchan re-inventarse al día? En fin, tenemos que hablar de nuestra realidad y cuál es la propuesta de esta puesta en escena.

“Emocionado de volver a ver gente en vivo y en directo. #AisladosPeroNoAmargados en el @teatrobelarte con mi presentador @soy_mathias_beltran #QuéNervios. ¿Les gustaría ver el show?”, escribió el también actor en su cuenta de Instagram, invitando a las personas a ver su obra de manera presencial.

Cabe destacar que, el humorista está acompañado en el escenario por su hijo quien hace las veces de presentador y se integra en buena parte de la obra, que se presenta en el Teatro Belarte al norte de la capital colombiana.

