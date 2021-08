Gustavo Petro aseguró estar de acuerdo con la “amnistía general” que propuso Álvaro Uribe

Expresidente Álvaro Uribe y senador Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

La reunión del expresidente colombiano Álvaro Uribe con el director de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, dejó varios planteamientos que ya levantan reacciones en la esfera pública nacional. Uno de ellos es la amnistía general en Colombia que propuso el jefe del Centro Democrático y que, en un panorama impensable, fue apoyada por el senador progresista Gustavo Petro Urrego.

Petro, quien quizás es uno de los principales contradictores del exmandatario, con quien dista en sus ideales de hacer política en el país, publicó uno de sus particulares trinos en los que, sin mencionar en ningún momento a Uribe, aseguró estar de acuerdo con lo que sugirió el exjefe de Estado, que estuvo en el poder entre 2002 y 2010.

“Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es un momento casi irrepetible, pero fundamental en la paz las sociedades. Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa”, trinó Petro, jefe de Colombia Humana.

Petro / Twitter

El apoyo de Petro se da luego de que Uribe, en su tenso diálogo de este lunes con De Roux, se refiriera a la justicia transicional planteada en el Acuerdo de Paz con las Farc y que haría necesaria una amnistía en los próximos años en Colombia, según el expresidente.

De acuerdo con el también exsenador, esta solicitud permitiría dar solución a varios de los reparos que existen en torno al acuerdo firmado en La Habana, Cuba, así como de otros casos de criminalidad y de justicia como el de la influenciadora ‘Epa Colombia’.

“Yo sí creo que hay que hacer una cosa, o darles el mismo beneficio o la misma pena. A mí me criticaban mucho, decían: ‘Es que ocho años de cárcel a los paramilitares es muy poquito’. Mis críticos tenían razón, pero lo que pasa es que, por el sesgo político, cuando se llegó a lo de la Farc, dijeron: “No hay cárcel”. Yo creo que eso es muy desbalanceado. Yo pensaría que este país necesita una amnistía general y necesita autoridad, una autoridad transparente”, señaló el expresidente respecto a las diferencias judiciales entre paramilitares condenados y excombatientes de las Farc que se acogieron al mecanismo de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición del Acuerdo de Paz. Además, aprovechó para referirse al caso de la empresaria de keratinas:

“Colombia va a necesitar una amnistía. Anoche veía yo un programa con (...) Epa y volvían a compararla con el ladrón de bicicletas, una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo, y no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo a un Transmilenio. Pero también decía y por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva. Es muy difícil explicarle a un muchacho que está condenado porque se robó una bicicleta que él esté en la cárcel”, señaló Uribe Vélez.

Petro no fue el único que respaldó dicha iniciativa; el padre De Roux sostuvo un diálogo con la emisora BluRadio este martes 17 de agosto donde se refirió al tenso y controvertido diálogo que sostuvo con Álvaro Uribe en el Uberrimo y que dejó varios incómodos episodios donde resultaron inmersos los comisionados de la entidad y hasta Tomás Uribe, primogénito del expresidente hoy investigado por fraude procesal y manipulación de testigos.

“Me parece importante (la amnistía) porque, visitando las cárceles y habiendo estado en la cárcel de Barrancabermeja durante 12 años, la magnitud de las oscuridades y de las personas que están en las cárceles es inmensa en Colombia. Ahí hay un mensaje muy importante para la paz y la serenidad de este país”, expresó el religioso a la cadena radial.

SEGUIR LEYENDO: