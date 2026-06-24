Colombia

Gastronomía y fútbol: municipios en Cundinamarca se unen para atraer a turistas durante las vacaciones de mitad de año

Las vacaciones escolares y la fase final de la Copa del Mundo impulsan la agenda de festivales en municipios de Cundinamarca

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Fómeque - Colombia
Diez hornos de leña reunirán a representantes de toda la provincia de Oriente en el Parque Principal Jesús Maestro - crédito Colprensa

Entre la última semana de junio y las primeras de julio se desarrollarán las vacaciones de mitad de año en la mayoría de colegios del país, que coinciden con la recta final de la Copa del Mundo 2026. Por ello, municipios de Cundinamarca han comenzado a impulsar sus proyectos turísticos para recibir una gran cantidad de visitantes en las próximas semanas.

Algunos municipios de Cundinamarca preparan una variada agenda de eventos gastronómicos y culturales para atraer turistas durante los dos puentes festivos de julio de 2026. Fómeque y Zipaquirá concentran parte de esta oferta con festivales que buscan resaltar la identidad local y fortalecer el turismo regional.

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En Fómeque, la Administración municipal organiza el tercer Festival Gastronómico del Amasijo, la Cultura y el Deporte, programado del 16 al 19 de julio.

Fómeque - Colombia
Fómeque se prepara para vivir una gran fiesta de tradición, sabor y cultura - crédito Alcaldía de Fómeque

El evento tendrá lugar en el Parque Principal Jesús Maestro, con la participación de productores, emprendedores y cocineros tradicionales de los diez municipios de la provincia de Oriente. El uso de diez hornos de leña reunirá a representantes de cada municipio para destacar el amasijo, uno de los patrimonios culinarios de la región.

El programa contempla el Concurso del Mejor Amasijo de la Región de Oriente, donde el pan de sagú, el pan de maíz, el pan de maíz pelado y la mantecada serán evaluados por su sabor y tradición. Se contará con muestras artísticas, actividades deportivas, exhibiciones de emprendimientos y una agenda para toda la familia.

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El festival de Fómeque busca consolidarse como un escenario para la promoción del turismo y el emprendimiento local, con la presencia de artesanos, artistas y exponentes de la cocina regional. El evento representa una plataforma para dinamizar la economía del municipio y proyectar el Oriente de Cundinamarca como un destino de interés para visitantes de diferentes regiones del país.

Zipaquirá - Colombia
Más de 40.000 personas asistieron a la edición anterior del festival en Zipaquirá, que este año ofrecerá talleres, conversatorios y recorridos por la Catedral de Sal - crédito Colprensa

Por su parte, Zipaquirá llevará a cabo una nueva edición del Festival Gastronómico Villa de la Sal entre el 27 y el 29 de junio en el Parque de la Esperanza. La edición de este año contará con la participación de 45 restaurantes, cafés y emprendimientos, ampliando la oferta gastronómica en comparación con la edición anterior, que reunió a más de 40.000 asistentes.

El evento incluirá espectáculos artísticos, muestras culturales, talleres y conversatorios, así como la transmisión del partido entre Colombia y Portugal en pantalla gigante, una de las novedades pensadas para coincidir con el calendario del mundial de fútbol.

La programación del festival de Zipaquirá ofrecerá a los visitantes la posibilidad de recorrer el centro histórico, apreciar la arquitectura patrimonial, disfrutar de la oferta hotelera y visitar la Catedral de Sal. El evento busca consolidar la ciudad como un referente gastronómico, cultural y turístico, conectando la oferta de la Sabana de Bogotá con el calendario de actividades deportivas internacionales.

“Villa de la Sal se ha convertido en una vitrina para mostrar al país y al mundo la evolución gastronómica, cultural y turística de Zipaquirá. Cada año crece el número de participantes, visitantes y experiencias, consolidando este festival como uno de los eventos más importantes del departamento”, afirmó Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá.

Zipaquirá - Colombia
El Festival Villa de la Sal en Zipaquirá contará con 45 restaurantes y cafés, e integrará la transmisión en pantalla gigante del partido Colombia vs. Portugal - crédito Alcaldía de Zipaquirá

Ambos festivales combinan la promoción de la gastronomía local con actividades culturales, musicales y deportivas, integrando la tradición con el impulso a nuevos emprendimientos. Las administraciones municipales invitan a residentes y visitantes a participar en las celebraciones, que destacan las raíces, la hospitalidad y la diversidad productiva de la región.

Las agendas de Fómeque y Zipaquirá se suman a la estrategia de promoción turística que distintos municipios han adoptado en Cundinamarca, aprovechando la coincidencia de los puentes festivos de julio y los eventos deportivos internacionales para fortalecer la economía local y posicionar sus territorios como destinos de interés para el turismo interno.

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