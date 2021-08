Sara Uribe revela cinco datos que ni sus fanáticos sabían de ella

Sara Uribe salió a rectificar los rumores de que viajaba con su novio. Foto: Instagram

Una de las famosas colombianas que más interactúa con sus seguidores en redes sociales es la modelo y presentadora Sara Uribe, que constantemente habilita la caja de preguntas en Instagram para que sus fanáticos la interroguen. Durante este puente de agosto, la artista paisa decidió volver a hacer una dinámica y en esta reveló datos que nadie sabe de ella.

Aunque Sara siempre tiene un espacio en medios de comunicación y nunca deja de ser tendencia en redes sociales, al parecer hay datos de su vida privada que nadie, ni siquiera el más fiel de sus seguidores conoce. Hoy cinco de estos puntos fueron revelados por la modelo y dejan ver más rasgos de su personalidad y momentos cruciales de su vida.

Entre los datos que reveló están sus preferencias gastronómicas y musicales. Además, habló un poco de cómo se relaciona con sus emociones.

— Dinos cinco cosas que no sepamos de ti

<i>— 1) Lloro con muchísima facilidad. 2) A la madrugada me levanto y esculco la nevera a ver qué encuentro. 3) No me gusta casi la comida de mar. 4) Después de tener a Jacobo me tuvieron que operar el abdomen porque quedé con un problema en los músculos. 5) Me encantan las rancheras y el vallenato.</i>

Esta no es la primera vez que Sara habla de temas personales. De hecho, recientemente hizo otra dinámica de preguntas con sus seguidores en la que habló acerca de si su hijo Jacobo, que tuvo con el futbolista Freddy Guarín fue planeado. Además, reveló si actualmente está saliendo con alguien.

En sus historias de Instagram la presentadora recibió el interrogante de un usuario que decía: “¿Cuándo quedaste en embarazo de Jacobo estabas planificando?”, enseguida la paisa contestó que su hijo había sido planeado e incluso buscó un ginecólogo para que la orientara hacia el proceso de la gestación.

“Resulta que, cuando yo decidí tener familia, pues mi hijo, fue súper planeado. La persona con la que yo estaba me dijo: - Ve al ginecólogo - y mi ginecólogo me dio unas vitaminas, pensé que me iba a demorar mucho porque desde los 15 años aproximadamente estaba planificando, entonces pues yo dije ‘se va a demorar mucho y todo’ pero sí, fue planeado y deseado”, dijo Sara en la red social.

Uribe y Guarín inicialmente salieron un tiempo, luego terminaron y en 2018 volvieron. En ese entonces, la pareja se radicó en China, país donde el deportista continuaba desarrollando su carrera. En noviembre de ese año, dieron a conocer que Sara Uribe estaba embarazada. Posteriormente, la presentadora y el futbolista vivieron en Brasil hasta que terminaron y ella volvió a Colombia. Sin embargo, hay que aclarar que ambos mantienen una excelente relación.

En cuanto a si Sara tiene “pretendientes”. Su respuesta fue afirmativa, pero comentó que a algunas personas les cuesta un poco llegar hasta ella.

“Yo creo que puedo tener varios pretendientes (…) si no como que a veces lo ven a uno como inalcanzable o como que hay muchas personas que no se atreven a llegarle a uno y, la verdad, uno después de todo por lo que ha pasado uno sí pone como una barrera y es como esquivo a conocer a alguien. Creo que eso es lo que pasa, pero cuando me enamoro ustedes más que nadie saben que yo entrego alma, corazón, vida, genes, todo”, aseveró.

Desde su ruptura con Fredy Guarín, a Sara Uribe la han vuelto protagonista de varias especulaciones con fines románticos. Sin embargo, ninguna ha resultado ser acertada y por ahora se mantiene soltera.

SEGUIR LEYENDO: