“Así se responde”: Lina Tejeiro le contestó con un “sapo” a alguien que le dijo que debía superar a su exnovio

Lina Tejeiro se volvió tema de discusión en redes durante los últimos días por la borrachera que tuvo en ‘Rancho MX’, restaurante propiedad de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, y por el guayabo que tuvo al día siguiente.

Ahora, la actriz se robó la atención de muchos usuarios en Twitter por cuenta de una situación derivada de un trino donde afirmó entre risas que “Apenas te copió mi ex, me dejaste de seguir”. Acto seguido, un usuario le contestó que “deberías superar a tu ex”, motivo por el cual Tejeiro le respondió con una ‘perla’ que se viralizó tanto como el primer post.

“Es mi ex, no el tuyo”, mensaje acompañado de un emoji de sapo.

Este último tuit alcanzó más de 6.100 ‘me gusta’ y 130 respuestas, muchas de ellas por parte de usuarios asombrados por la contestación de la actriz.

“No me habia reido tanto con un comentario eso le pasa por meterse en lo que no le importa”; “Bravo reina, así se responde”; “amo las peinadas que pegas a esta gente, ome” y “te amo Lina, tus respuestas me dan vida”, fueron solo algunas de las reacciones.

Otro trino de la actriz que se viralizó, fue uno donde menciona que “Me han metido tanto en la cabeza que soy tóxica, que me siento tóxica si solo llamo a preguntar para saber si está bien” y que ha alcanzado, 15 horas después de su publicación, más de 17 mil ‘me gusta’ y 250 respuestas.

Jhonny Rivera, ¿culpable de la borrachera de Lina?

A través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas de Instagram, el cantante de música popular respondió si fue o no el causante de que la actriz celebrara en la manera que lo hizo en ‘Rancho MX’ y, posteriormente, de su guayabo.

“Falso de toda falsedad. Yo no fui, eso fue el tequila”, dijo Rivera. Por su parte, la mujer compartió esta respuesta en una historia haciendo una encuesta entre sus seguidores. “¿Ustedes creen que fue culpa de don Jhonny?” Preguntó. El video del papá de Andy Rivera fue rescatado por ‘Rechismes’, perfil encargado de seguirle la pista a los famosos del país. Dicho post tiene más de 128 mil reproducciones y decenas de comentarios destacando la relación suegro-nuera que tienen ellos dos.

“Lina debería de conquistar al papá más maduro apúrate que los años maravillosos pasan rápido”; “Son unos vacanes” y “Dios permita que a Lina Tejeiro le llegue el verdadero amor que la ame y la respete por siempre” fueron varias de las respuestas.

Otro motivo por el cual la actriz recordada por la telenovela ‘Padres e hijos’ fue una de las tendencias recientes en redes, fue por enviarle un mensaje de aliento a Daneidy Barrera, ‘Epa Colombia’ luego de que el Tribunal Superior de Bogotá la condenara a 63 meses y 15 días de cárcel.

“Amiga (…) Eres una guerrera, eres inspiración, eres el vivo ejemplo de que si queremos, podemos cambiar y ser mejores. Te abrazo”, expresó a través de una historia de Instagram.





