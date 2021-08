Noche inédita y de lágrimas en Masterchef Celebrity: cocinaron tan bien que no hubo eliminado

Tomada de Canal RCN en vivo

Las condiciones de la competencia en ‘Masterchef Celebrity’ cambiaron desde que pasaron los 10 semifinalistas. Esta noche las celebridades debieron sortear dos retos de eliminación; el primero, donde solamente uno pudo subir al balcón y el segundo, en que se conoció al nuevo eliminado de este reality culinario.

Son cuatro los que se enfrentaron esta noche en el primer reto de salvación: Frank Martínez, Viña Machado, Marbelle y Pity Camacho.

“Es muy tensionante ver a tus compañeros defendiendo su lugar en la competencia, pero no importa, aquí lo importante es que estoy en el balcón y que gane el mejor”, señaló Endry Cardeño.

“De los cuatro competidores, si no soy yo [que espero no serlo] creo que podría estar en mayor riesgo Frank”, apuntó Pity.

“Estoy cansada de sentir que cocino muy bien y que no llega a ningún puerto. Siempre estoy con un delantal negro”, puntualizó Viña Machado.

Por su parte, Frank Martínez agregó lo siguiente: “Desde que entré a los 10, reinicié mi metodología y otra vez quiero empezar diciendo ‘vengo por un famoso’, eso me sirvió en los 10”.

De otro lado, Carla Giraldo se llevó una gran decepción al enterarse que debían recibir al vencedor de este primer reto de salvación en el balcón. Sin embargo, al momento en que Claudia Bahamón les preguntó qué tan preparados estaban los dueños del delantal negro, Marbelle respondió: “Pues es que no sabe uno qué esperar Claudita, a este momento de la competencia debemos estar preparados para lo que venga, pero pues un error puede ser muy importante en una eliminación, eso es lo que puede dar nervios”.

Mientras tanto, Viña mencionaba que se encontraba abatida y cansada, por lo que la presentadora del programa le invitó que subiera el ánimo, pues pronto todo llegaría a buen puerto y debe aprovechar esa primera etapa de eliminación: “voy a aprovechar el juego, hasta donde me lleve el juego”, respondió entre lágrimas.

“Viña ya lleva varios retos de eliminación seguidos, entonces está como caminando en la cuerda floja, obviamente sentir esa tensión muy constante, eso desgasta, agota”, puntualizó Frank. Sin embargo, la molestia en las estaciones de comida se sentía.

El objetivo de dos de las ‘3 babys’ que todavía quedan en competencia es sacar a Frank, por lo que al momento en que él expresó que podría recibir ayuda del balcón, Marbelle expresó “No, hoy no se vale, hoy es reto de eliminación”, a lo que el comediante respondió: “Pero en eliminación todos ayudan”. La cantante volvió a intervenir: “No, no, no pero hoy es reto de eliminación, hoy debemos concentrarnos cada uno en nuestra estación”.

Los participantes pudieron cocinar lo que escogieron en esa primera etapa de la competencia de eliminación, pero con una sola condición: que sus ingredientes no superaran los 2,5 kilogramos de peso. Para elegir los elementos con los que cocinaron, tuvieron tres minutos en la despensa. Para los canastos que superaron el peso, fueron los chefs quienes escogieron qué sacar de cada uno.

El vencedor de este reto fue el humorista Frank Martínez, que presentó un ravioli relleno de espinaca y queso crema. La pasta fue preparada por él mismo, lo que incrementaba el grado de dificultad de la preparación, por lo que los jueces tuvieron en cuenta ese riesgo que asumió el comediante. Marbelle y Viña no pudieron ocultar su cara de descontento cuando anunciaron al ganador y debieron ir al reto de eliminación junto a Pity Camacho.

“Muy rico ganar en general, pero claro la cara de Marbelle fue fuerte, como que ‘perdón por ganar, disculpe [risas] no lo vuelvo a hacer’. Hoy si fue una emoción contenida, tampoco la quiero 3mput@#, quiero ser moderado en mi celebración”, reconoció Frank.

Reto de Eliminación

El reto de eliminación consistió en presentar un plato muy famoso en Colombia y que ha estado en la mesa de muchos comensales: lengua.

“Es muy triste tener un reto de eliminación entre nosotros tres, cuando hay personas que podrían haber salido en un reto pasado”, mencionó Marbelle.

La presentación de Pity Camacho, pese a tener una salsa bastante espesa y criticada por los jurados, logró salvar su cupo en una nueva fase de la competencia y subió al balcón junto a sus compañeros. Sin embargo, los chefs no pudieron decidir entre los platos de Viña Machado y Marbelle, por lo que jugaron la carta de no eliminar en esta oportunidad.

