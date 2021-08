Estos son los horarios de salida de los ciclistas colombianos en la contrarreloj individual de la Vuelta a España

En cuestión de horas estará comenzando la edición número 76 de la Vuelta a España con una contrarreloj individual de 7.1 kilómetros de distancia en la ciudad de Burgos.

En el calendario y cronograma de la competición ciclística europea ya quedaron establecidos los tiempos de salida de los pedalistas que disputarán por alzar el trofeo final en Madrid.

Al tratarse de una prueba de tiempo corto, la primera etapa de la carrera no será tan larga y por ende no empezará en los horarios habituales de las grandes vueltas del viejo continente. Así las cosas, la contrarreloj de Burgos iniciará a las 10:44 a. m. hora colombiana y estaría terminando poco antes de las 2:00 p. m.

La primera etapa no será totalmente plana, pues en Burgos comienza el circuito con un ascenso de tercera categoría de 2.5 kilómetros de extensión. Luego de superar su cima, los ciclistas deben afrontar el descenso con un tramo llano en los 4.5 kilómetros finales de la jornada sabatina.

Para el caso de Colombia, la salida de Egan Bernal en la prueba de velocidad será a la 1:46 p. m. y su fanaticada deberá esperar un poco más de lo habitual, puesto que será el penúltimo en el orden de salida, considerando que es uno de los ciclistas con mejor registro histórico en la Unión Ciclística Internacional (UCI), dentro de todos los participantes.

En ese sentido, el único ciclista que saldrá luego de Bernal será el esloveno Primož Roglič, quien ha ganado la competición en sus últimas dos ediciones y que hace un par de semanas se coronó campeón olímpico de contrarreloj en Tokio 2020. En cualquier caso, serán cinco los representantes de Colombia en la vuelta, entre los que están Diego Camargo, Juan Sebastián Molano, Miguel Ángel López, Sergio Luis Henao y Egan Bernal.

El orden de arranque respectivo en hora colombiana de cada uno de ellos será 10:58 a. m., 11:02 a. m., 1:22 p. m., 1:35 p. m. y 1:46 p. m.

La expectativa para alzar el título de la edición 2021 de la carrera está puesta sobre los dos últimos corredores de la contrarreloj, Roglič y Bernal, quienes estarán a prueba para sostener el título y conseguir la tercera grande corona del ciclismo más importante de Europa, respectivamente.

Por otro lado, el colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López, del Movistar Team, reconoció que tras la lamentable página del Tour de Francia 2020, intentará dar lo mejor de sí para conquistar el podio en España. Esto dijo el boyacense en declaraciones a la prensa en territorio ibérico:

Después de un Tour complicado llego bien a la Vuelta. Estuve en casa, tuve descanso y luego un buen bloque de entrenamiento. Llego con ganas e ilusión, la Vuelta es una carrera que siempre me ha gustado y que me trae buenos recuerdos. Hace dos años que no participo y ahora con Movistar afronto la carrera con nuevas expectativas