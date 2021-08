Quedó en libertad la mujer que le disparó al perro de su vecino en Tubará, Atlántico

Mujer señalada de herir a perro con arma traumática quedó libre. Foto: Policía.

María Morales Trujillo, una mujer de 29 años residente de Tubará en el departamento del Atlántico, fue dejada en libertad luego de ser capturada por darle un tiro con un arma traumática al perro de uno de sus vecinos, en el barrio La Cuchilla, de ese municipio costero.

La Policía atlanticense informó que a la mujer le habría disgustado que el animal entrara a su casa sin permiso, por lo que decidió dispararle y ocasionarle una herida en el lomo. Sin embargo, aunque quedó libre, seguirá vinculada en la investigación en su contra por maltrato animal.

Trujillo, de nacionalidad extranjera, reconoció el crimen cometido contra el can y se le fue decomisada el arma traumática con la que cometió el delito, la cual es tipo revolver y tenía seis cartuchos. Tras la incautación, el objeto fue entregado a la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, el coronel Carlos Currea, comandante de la Policía del Atlántico, dio detalles del suceso, confirmando la molestia de la victimaria.

“La mujer manifestó que le disparó al canino porque en repetidas ocasiones entraba a su patio y esa situación no era de su agrado”, expresó el uniformado.

Tras el ataque, el canino quedó gravemente herido, por lo que tuvo que trasladarse a Barranquilla, donde se sometió a una cirugía y los veterinarios lograron salvarle la vida, así lo hizo saber el coronel Currea: “El animal fue trasladado a la capital del Atlántico para que obtuviera valoración por parte de los profesionales y posteriormente fue intervenido quirúrgicamente. Afortunadamente pudo sobrevivir a la situación y se espera su evolución en el estado de salud”, informó.

Este delito generó el rechazo generalizado de la comunidad, así como de animalistas atlanticenses que repudiaron lo sucedido y exhortaron a las autoridades a brindar las garantías para los animales domésticos residentes en todo el territorio nacional.

Por su parte, la animalista Adriana Alvarado, vocera de Voces 4 Patas ORG, aseguró en diálogo con el diario barranquillero El Heraldo, que estos sucesos son cada vez más comunes y por eso le pidió a la Policía que “endurezca” las medidas contra los atacantes.

“Parece que estuvieran a favor de ellos (maltratadores) y no de los que son agredidos. Lamentablemente se repiten estos actos de atrocidad contra estos seres tan indefensos”, mencionó Alvarado, mientras reconoció que ella y los demás defensores de los derechos animales se indignan tras lo sucedido.

“(...) Nos duele ya que estamos con la impotencia de no hacer nada, pues ellos quedan libres de culpa”, agregó la animalista a ese medio e invitó a la ciudadanía a propender por las diferentes especies de fauna en Colombia: “Los animalitos que tanto nos necesitan no tienen cómo defenderse de estas situaciones y lo único que los puede salvar sería una voz diciendo: no lo hagas, no los maltrates, eso es un delito. Eso les podría salvar la vida”, concluyó Alvarado a El Heraldo.

El diario también consultó al abogado Ramsés Alvarado, quien recordó las penas que podrían enfrentar quienes comentan delitos contra los animales: “Se debe presentar la denuncia a la Fiscalía General de la Nación y el ente acusador le da paso al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma)”, señaló, recordando que los sujetos involucrados podrían tener entre tres y cinco años privados de su libertad.

“También hay inhabilidades especiales de uno a tres años para ejercer profesiones relacionadas con animales”, puntualizó Alvarado a el medio atlanticense.

