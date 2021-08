Greeicy Rendón respondió a noticia falsa sobre una supuesta demanda en su contra

Cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón. Imagen: @Greeicy

En estos tiempo de hiperconexión y de información sin filtros, ni verificación, las víctimas por lo general son los artistas, de quienes se inventa que han fallecido, que tienen amoríos o como lo es el caso de la actriz y cantante Greeicy Rendón, de quien publicaron una noticia falsa en la que señalan que ella fue demanda por revelar un secreto para adelgazar, tema que la misma artista tuvo que desmentir en sus redes sociales.

De las ‘Fake new’ nadie se salva, y la excepción no es la bella Greeicy, a quien le inventaron que ella tiene un secreto para adelgazar y que al revelarlo fue demanda, según la noticia “Greeicy Rendón ha sido demandada por divulgar el secreto para adelgazar”, dice el titular que se evidencia en la captura de pantalla publicada por la intérprete de ‘Cuando te vi’ en las historias de Instagram, donde también se evidencia que dicha noticia falsa fue divulgada por el portal web Cosmopolitan.

Con letras en mayúscula, la artista escribió encima del pantallazo de la noticia FALSO.

Greeicy Rendón se defiende de una noticia falsa a cerca de una supuesta demanda en su contra.

La colombiana, que ha tomado gran fuerza en la escena musical, quizás fue foco de esta noticias falsa, ya que ella cuentan con más de 17 millones de seguidores, por lo que muchos pueden caer en esa mentira. Además, muchos de sus seguidores se sintieron extrañados frente a la supuesta noticia, ya que la cantante nunca habla de consejos de belleza, pues sus redes sociales están enfocadas en mostrar su amor con la música y en especial por todas la mascotas que tiene en su finca, hasta de fotos sensuales, pero el estilo de la artista no se enfoca en dar consejos y menos dietas.

Con respecto a su figura, la cantante en varias entrevista ha señalado que ella por lo general es de contextura delgada, por lo que ella hace todo lo posible por crear masa muscular, algo en lo que no se considera disciplinada.

En otras noticias respecto a la artista, en una reciente entrevista a su pareja, el cantante Mike Bahía, este dio a conocer que Greeicy tuvo un pretendiente de talla mundial, pero que eso en ella no hizo gran efecto, por lo que se sigue considerando una de las relaciones más estables en la farándula colombiana.

Se trata del brasilero Neymar Jr, atacante del París Saint-Germain, quien estuvo enviandole varios mensajes por medio de Instagram, pero a lo que la caleña le hizo el quite, pues tiene claro su gusto por su actual novio, quien en un inicio según lo confesado por ella, no le prestaba atención.

En diálogo con el programa radial mexicano ‘Exa’, Mike Bahía narró primero cómo fortaleció su relación musical con Greeicy y qué herramientas usó para no perderla.

“Llegó un momento de mi carrera donde me pregunté, y me dije ‘¿seré yo el artífice de que esta mujer me deje?’ y dije ‘si tuviera tres minutos para hacerle entender lo que yo siento, ¿qué le diría?’ (…) Estaba solo en mi cuarto solo, y yo decía ‘Dios mío, esta mujer está girando en mi cabeza (…) Si antes la buscaba Neymar, porque Neymar le escribía directs -mensajes directos en Instagram- “, mencionando que en ese momento le compuso una canción a ella para forjar el vínculo que tenían.

Después, decidió ampliar la anécdota sobre los coqueteos que el brasileño le hacía a Greeicy, diciendo con orgullo que “lo había borrado”.

“Yo no hago goles pero le hice una canción muy bella -a Rendón-; ella estaba viajando y cuando llegó, le di play a la canción que le compuse, me dijo ‘qué linda canción’, y yo le dije ‘¿Pa’ qué te vas?”

En la misma entrevista habló sobre sus deseos de tener una hija; incluso, tiene tatuado en su cuello el nombre que le pondría.

“Me lo tatué precisamente ahí porque es como un filtro, es como que todo lo que pase acá lo va a escuchar (…) quiero que todo lo que ella vea, la haga sentir orgullosa de su papá, porque ella va a ser más grande que yo”. Después, y con guitarra en mano, le dedicó una de sus más recientes canciones: ‘Sufrimos de lo mismo’.





