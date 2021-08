Una noche de tango, ranchera y muchas lágrimas se vivió en ‘La Voz Kids’

Nuevamente, los niños se robaron el show en el programa más visto de las noches colombianas: ‘La Voz Kids’. Por otra parte, en redes había mucha expectativa por los pequeños que se iban a parar en el diamante y, además, había expectativa por cuántas rancheras iban a sonar en la gala de este lunes.

El show empezó con la presentación de Valentina, una pequeña de nueve años que cantó ‘Corre’, sencillo conocido en las voces del dúo Jesse y Joy. La bogotana tenía la esperanza de que alguno de los jurados se girara en señal de aprobación por su voz, pero ninguno pulsó el botón. A pesar del rechazo, Natalia Jiménez hizo comentarios positivos sobre la audición.

“Yo estaba escuchándote cantar, y tienes un color de voz súper lindo, apenas para cantar esta canción (…) lo que yo estaba oyendo es que en algunos momentos te cuesta un poquito modular; significa que cuando quieres cantar flojito de repente se corta la voz”, comentó la española. Los tres le dijeron que el próximo año la esperan en el escenario para saber si alguno se interesa en su voz.

Luego de la tristeza, Sergio llegó desde Cali con la única función de impresionar a los tres artistas, y misión cumplida. La interpretación de ‘No quererte’ interpretada por la colombiana Maia bastó para mostrar su poderosa voz y dejar a los jurados con la boca abierta. Los primeros en girar sus sillas fueron Jesús y Natalia, y a los pocos segundos Cepeda se dejó convencer por el talento del menor de 13 años. “Wow, ¡cómo canta!” dijo la cantautora mientras el joven seguía descrestando al público. Luego de recibir tantos halagos, Sergio escogió a Natalia como su mentora.

“Soy sincero contigo cuando te digo que te ofrezco mi corazón”, le dijo Cepeda a Sergio, quien terminó inclinándose por la española.

Este no fue el día para quienes no querían escuchar rancheras, pues Leyder llegó también desde la sucursal del cielo y no precisamente a cantar salsa. Con su traje de mariachi, interpretó ‘Los mandados’, recordada en la voz de Vicente Fernández. Los jurados demoraron un poco para dejarse convencer por el talento del pequeño de once años y luego de un par de minutos, Andrés Cepeda tomó la iniciativa, seguido del exintegrante de Reik.

“Qué maravilla escucharte, guapísimo además”, dijo Natalia a pesar de no haberse girado para ver al ‘Potrillo con amor’ que terminó inclinándose por el Equipo Jesús.

La siguiente audición no era apta para cardiacos y menos para quienes lloran con facilidad. Representando a Ipiales, Nariño, llegó Luisa María, quien tenía toda la intención de llamar la atención de los jurados cantando ‘Deja que salga la luna’, éxito conocido de la voz de Pedro Infante. Los segundos pasaban y ninguno de los artistas se volteaba como símbolo de gusto por su voz, y hubo un momento donde la pequeña estalló en llanto ante la mirada y aplausos del público. Finalmente, ninguno de los jueces se volteó sino hasta que ella dejó de entonar.

“Yo no me he dado la vuelta porque en mi equipo yo tengo niñas que cantan ranchero y que te van a hacer mucha competencia”, dijo Natalia. Entretanto, el cantautor colombiano resaltó que, “nos alcanzaste a mostrar cosas muy lindas de tu voz (…) nunca dejes de cantar en medio de la canción, siempre para adelante”.

Finalmente, y luego que muchos se secaron sus lágrimas, los seguidores del programa se animaron con la presentación de Daniela, otra representante de ‘La Sultana del Valle’ y quien llegó representando al tango a través de ‘Por una cabeza’, conocida por Carlos Gardel. Pasaron pocos segundos cunado Andrés Cepeda giró su silla, siendo el único que se impresionó por el talento de la pequeña de once años.

Los memes no se hicieron esperar y, nuevamente, el centro de atención fueron las interpretaciones de música ranchera y el momento en que Luisa lloró en medio de su canto.

