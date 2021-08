Carlos Martínez habló de su odisea para conseguir una medalla en los Olímpicos

Carlos Ramírez Yepes fue uno de los colombianos que se llevó una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. El deportista antioqueño se llevó la medalla de bronce al terminar en la tercera posición en la carrera de BMX masculino.

Luego de finalizar las justas olímpicas Martínez dio una entrevista para ESPN Fshow donde habló sobre su experiencia en los Juegos Olímpicos y todos los problemas que vivió para lograr su segunda medalla de bronce, la primera se la llevó en Río 2016.

Antes de viajar, Ramírez sufrió una grave lesión de su rodilla en una competencia en Estados Unidos, sobre esto contó que, “tuve una carrera de preparación en Estados Unidos tres semanas antes de viajar a Tokio, y en esa carrera, el segundo día de competencias, en la primera manga me caí y cuando me paré sentí un ardor bien intenso en la rodilla de la pierna derecha y no sabíamos qué era, y a los 10 minutos la pierna se me empezó a inflamar y me salió un morado”.

Esto causó que la primera vez que montó en la bicicleta para pedalear no se sintiera muy cómo ya que tenía un dolor que, según él, solo pasaba luego de que había calentado. “Al final si pude montar en la pista, entrenar con mis compañeros, hacer salidas y de todo, pero creo que me faltó un poquito de esa potencia que pude haber tenido como complemento. Esto mentalmente me alteró, pero al final logramos un buen resultado”.

También confesó que quedó con las ganas de llevarse la medalla de oro. “Quedé con la espinita porque sabía que podía hacer un mejor trabajo, podía lucha por estar más arriba en el podio, podía luchar por cambiar el color de la medalla y era lo que yo soñaba hacer. Creo que en las circunstancias que llegué el bronce es un muy buen resultado, a mí me dolía despertarme y levantarme en la mañana y empezar a doblar la rodilla porque la inflamación que tenía me generaba dolor”.

Una de las situaciones más difíciles que vivió Martínez fue cuando se intoxicó. Además le contó a ESPN que la comida no fue un tema fácil. “La historia de la comida era bien compleja para mí, llegamos a la Villa antes de competir y no sé por qué me estaba maluquiando en el restaurante. Entraba en el segundo piso y me comenzaba como a ahogar, entonces con el equipo decidimos entrar a comer abajo y algo me cayó super mal el primer día y creo que me intoxiqué. Medio escalofríos, no tenía ganas de montar, entonces me puse a comer las cosas básicas: arrocito, pollito y salmón, esa fue mi comida durante todos los días allá”.

Por último, habló sobre el trabajo que realizaron las diferentes delegaciones de Colombia en los juegos y sobre todo de los otros cuatro deportistas que lograron llevarse también una medalla. “Yo creo que todos los colombianos salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a tratar de dejar a Colombia en lo más alto del podio y dejar todo lo de nosotros en esas pistas, en las piscinas, en las canchas, en donde fuera. Todos los colombianos que estuvimos en los juegos Olímpicos queríamos darles una alegría a los colombianos y luchamos por hacerlo”

Y añadió que: “Logramos 5 medallas, no conseguimos la más importante, pero para muchos de nosotros esas medallas fueron de oro. Para mí me medalla de bronce se sintió como oro por todas las semanas que había vivido antes por lo que estaba sucediendo en mi vida y como me sentía física y mentalmente antes de afrontar esta competencia”.

