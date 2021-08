“Los deportistas merecemos respeto”: Sandra Arenas se pronuncia sobre el trato que recibió Bernardo Baloyes en los Olímpicos al lesionarse

Patadas, empujones, jalones y gritos: la dura competencia que enfrentó Sandra Lorena Arenas en la carrera por la medalla de plata. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Una de las gratas sorpresas de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Tokio fue Sandra Lorena Arenas, medallista de plata en la disciplina de marcha atlética femenina 20 km. Sobre su triunfo y experiencia en la máxima cita del deporte mundial, conversó este 9 de agosto con los medios de comunicación, tras su regreso al país.

Arenas también se refirió a lo ocurrido con Bernardo Baloyes, quien denunció maltrato del presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Ramiro Varela.

Baloyes denunció que, como no pudo competir en las pruebas de 200 metros y los relevos 4x400, debido a que ya en Tokio se le diagnosticó tendinopatía rotuliana, Ramiro Valencia le pidió de mala gana el uniforme del equipo y que le devolviera el dinero de los viáticos. La actitud del dirigente fue rechazada por los también atletas Caterine Ibargüen y Mauricio Ortega, y, este lunes, por Arenas.

“Los deportistas merecemos respeto. Que la noticia sea eso y se opaque la participación en los Olímpicos fue terrible. Solo digo que merecemos respeto”, sostuvo la pereirana de 27 años, la primera en darle a Colombia una medalla en la prueba de marcha olímpica.

Ibargüen, doble medallista olímpica ya se habría pronunciado al respecto, compartiendo una nota del portal Las 2orillas en una historia en Instagram con la frase: “¿De verdad es justo que nuestros atletas tengan que vivir esto?”, que acompañó con emoticones de una cara enojada. La deportista además agregó: “se tenía que decir y se dijo”.

Caterine Ibarguen y Mauricio Ortega salen en defensa de Bernardo Baloyes tras actitud del presidente de la Federación Colombiana de Atletismo

Entretanto, Mauricio Ortega, séptimo en el lanzamiento de disco, compartió una publicación de la página Atletismocolombia, donde se visibilizó la denuncia, sentenciando: “Los deportistas merecemos respeto”.

Las versiones de Baloyes y Varela

A revista Semana, explicando lo ocurrido con el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Bernardo Baloyes sostuvo: “Estoy muy triste por todo lo que pasó, porque Ramiro Varela me pidió de manera no adecuada que le devolviera los viáticos y el uniforme que nos dieron. Es una humillación brutal. Un atleta olímpico no se prepara para que lo traten así. Caterine estaba brava con él. Merezco respeto”.

Bernardo Baloyes, atleta colombiano. Foto: Colprensa

Por su parte, a la misma revista, Ramiro Varela argumentó que no le pidió al atleta retirarse de la villa olímpica y que, en todo caso, trató de priorizar el tratamiento de su dolencia: “No he gritado al atleta. No le pedí la totalidad del uniforme, se le solicitó que devolviera un uniforme entregado adicionalmente y tampoco le dije que se fuera de la Villa Olímpica. Le expliqué de buena manera. No entendía que se privilegiaba la salud de él”.

Otras declaraciones de Arenas

En su diálogo con la prensa colombiana, además de tocar el tema de Baloyes, Sandra Arenas se refirió a la sorpresa que le dio al país en los Juegos Olímpicos, al obtener la presea plateada:

“Me gusta que fuera una sorpresa mi medalla. A veces esa presión de tener en mente que ya es medallista puede jugar en contra. Por eso es bueno que no siempre me tengan presente. Así es más bonito”.

La atleta incluso contó cómo fue la preparación psicológica para la competencia y la manera en que dio resultado. “Esto es un trabajo de mucho tiempo. Trabajo con mi psicóloga, de qué podría presentarse durante la competencia. Soy una persona muy fuerte psicológicamente ante las adversidades. Hay muchas cosas que la gente no ve, gritos de personas, minicrisis, eso me pone más tranquila. Antes de la competencia me moría del susto, una vez inició, me sentí muy tranquila”, concluyó.

