La multimillonaria cifra que ganaría Kimberly Reyes en caso de abrir una cuenta en OnlyFans

Kimberly Reyes es una de las actrices más sensuales de la televisión colombiana, e igualmente, multifacética: Además de aparecer en reconocidas producciones en Colombia y Latinoamérica, tiene su propia marca de maquillaje y se ha convertido en creadora de este tipo de contenido, convirtiéndose así en influenciadora.

Pero a pesar de sus emprendimientos, no descarta la idea de abrir una cuenta de OnlyFans al igual que varias figuras de la televisión nacional; de hecho, y a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram, la barranquillera respondió a la duda de si abriría un perfil en aquella plataforma, e incluso, afirmó que ya había sacado cuentas junto con su colega, Marcia Jones.

“Mira bebé, vamos a producir tanto y yo te tomo las fotos y los videos. Me retiro de todo. Dame el 10 %”, le dijo Jones a Kimberly cuando un usuario le preguntó si había posibilidad de vender contenido exclusivo en OnlyFans.

Además, Jones hizo cuentas sobre cuánto podría ganar su compañera de acuerdo a cierta cantidad de seguidores. “Bebé, 4 millones de seguidores. Que el 1% se suscriba. Estamos hablando de 40.000 personas por 15 dólares cada uno. Estamos hablando de 600.000 y yo me ganara el 10% de eso”, asumiendo además que Marcia ganaría 60.000 dólares.

Esto quiere decir que, en caso de que solo se suscriba solamente el 1 % del total de fans en Instagram, Kimberly Reyes ganaría más de 2.300 millones de pesos colombianos.

La dinámica, hecha hace varios días, culminó con una encuesta donde la barranquillera preguntó a sus seguidores si les gustaría que ella abriera un perfil en la plataforma de contenido exclusivo; el 47 % de votantes respondieron que sí.

Otras famosas colombianas que han emprendido en Only Fans

Debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 y el ‘parón’ de grabaciones de telenovelas y series por los prolongados periodos de aislamiento obligatorio, varias actrices y modelos se inclinaron abrir perfiles en Only Fans para tener un ingreso extra. Los casos más mencionado han sido los de Aura Christina Geithner y Luly Bossa.

En el caso de la bogotana, ha confesado que le resultó un buen negocio el hecho de crear un perfil en el sitio de contenido exclusivo; de hecho, actualmente cuenta con más de 37.700 ‘me gusta’ derivados de un total de 297 fotos y 19 videos; entretanto que la actriz barranquillera admitió también que ha sido una herramienta muy rentable pero no todo el contenido allí mostrado tiene que ser sexual.

“No solamente es para hacer desnudos, para mostrar sexo, no; hay gente que tiene la plataforma para hacer sus rutinas de ejercicios, para mostrar cosas de maquillaje… tú puedes tener OnlyFans para una cantidad de cosas. Yo tengo fotos súper bacanas, son super sensuales pero hay manes que se quejan y dicen ‘ay, pero es que usted no muestra nada’”, dijo en diálogo con el personaje ‘Diva Rebeca’, interpretado por el actor Omar Vásquez.

También, hace pocos días Lina Tejeiro expresó estar tentada a abrir su propia cuenta de OnlyFans, debido a las ganancias que deja este portal. “Tal vez sí tendría. ¿Quién sabe? No sé. Sería ahí un dinerito extra que no sobra”, mencionó en su perfil de Instagram; aunque después ratificó que no lo haría.

“Depende, porque si son unos milloncitos de dólares, euros o libras... Mentira, no. Como trabajo desde muy niña, desde los 11 años, nunca he contemplado la posibilidad”, puntualizó la actriz recordada por la telenovela ‘Padres e hijos’.





