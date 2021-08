Capturan al hombre que atacó por la espalda a una policía en Medellín

Con una patada, un manifestante agredio a una agente del ESMAD en Medellín. Captura de video.

Este 8 de agosto, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron al hombre que atacó con una patada voladora y por la espalda a la patrullera Astrid Carolina Salas , el pasado 20 de julio en Medellín.

De acuerdo con El Tiempo, la captura se logra gracias a que el hombre tenía una orden de captura que emitió la Fiscalía 52 por violencia contra servidor público.

Uno de los investigadores del caso le dijo a ese diario que las averiguaciones se dieron en un “trabajo coordinado entre policía y Fiscalía” y que en una semana lograron identificar a la persona que agredió a la mujer.

Así mismo aseguraron que se logró gracias al reconocimiento facial y experto que “revisaron por horas varias cámaras de seguridad del sector” y recabaron información de la ciudadanía.

El hombre no tiene más de 30 años y fue presentado ante un juez de control de garantías que le imputó cargos y legalizó la captura. El hombre, que fue capturado en vía pública, no pasa de los 30 años y en las próximas horas se presentado ante un juez de control de garantías para la imputación de cargos y legalizar su captura.

Así contó la patrullera los momentos de temor y angustia que vivió

El pasado 20 de julio se vivió una nueva jornada de protestas en el país. Los enfrentamientos entre jóvenes manifestantes y agentes armados del Esmad y la fuerza disponible fueron protagonistas en casi todas las capitales importantes del país.

Uno de los incidentes que ha causado más rechazo fue la agresión contra un mujer policía de la fuerza disponible, quien recibió una patada por la espalda cuando intentaba repeler a un grupo de manifestantes que se ubicaban en la avenida Ferrocarril en Medellín.

La patrullera Astrid Carolina Salas Rocha, de 26 años, contó a El Tiempo que iba caminando cuando de repente sintió el impacto. La mujer nació en Sincelejo y hace parte de la Policía Nacional desde hace tres años.

Ese día estaba en servicio del grupo de Fuerza Disponible que estaba asegurando la zona de la glorieta de La 33 y Plaza Mayor en la capital antioqueña. La mujer aseguró que desde que empezó el paro nacional ha hecho parte de este grupo y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.

“Eran como las 3:30 p. m., nos estaban lanzando bombas molotov”, dijo la mujer al periódico de circulación nacional.

“Estaba tranquila porque atrás por lo general están los de prensa, o los defensores de Derechos Humanos, personal médico, estaba concentrada en que no me impactaran”, narró desde el Hospital de Medellín donde permanece aún bajo estudios médicos.

Nunca me imaginé que me fueran a atacar de manera tan cobarde, por la espalda (…) estaba muy asustada, confundida. Mi compañero me dijo que había perdido el sentido como cinco o seis minutos, pensé que me habían impactado con una piedra, nunca una patada. Solo lo creí cuando pude ver el video.

Contó que llegó a la Policía Nacional por su hermano, quien ingresó a la institución antes que ella y es “patrullero, está en Usme, en Bogotá, también le ha tocado duro estos días”, aseguró la patrullera Salas Rocha.

Al conocerse las imágenes del ataque, la Policía Nacional indicó que se ofrecen hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con la ubicación del responsable que alteró la salud de la uniformada.

