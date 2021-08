‘La Liendra’ habló seriamente sobre su trabajo y la razón por la que no estudió una carrera profesional

Foto tomada de Instagram @La_Liendraa

Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra, es un influenciador colombiano que suele generar polémica en redes sociales por sus declaraciones, videos y la relación amorosa que tiene con la también creadora de contenido Daniela Duke. En varias ocasiones, el influenciador ha abierto el debate sobre la importancia de eestudiar y ejercer una carrera.

La Liendra ha manifestado en diferentes ocasiones que, tal y como es su caso, estudiar una carrera no garantiza el éxito en la vida, puesto que el joven de 21 no logró ni graduarse de bachillerato cuando ya era un éxito en las redes sociales. Las palabras del creador de contenido generan diferentes reacciones en las redes sociales, entre quienes señalan que no es justo que él gane más dinero que una persona profesional -cosa con lo que él ha manifestado estar de acuerdo- y personas que lo admiran por sus logros.

A raíz de estos comentarios, Mauricio Gómez dio una entrevista al programa sobre tecnología Blu 4.0 en la que habló sobre cómo logro su éxito en las plataformas digitales y señaló que no es profesional porque no tuvo oportuinidades, no porque no hubiera querido. Gómez señaló que la razón por la que La Liendra tiene tanto impacto es por su historia de vida, pero no por ser él, “es que es la historia de muchos pelados colombianos, mi vida hace cuatro años es la que tienen muchos colombianos”.

“Vivir en una casa humilde, con una madre cabeza de familia y sin papá. Siempre trabaje mucho,desde muy pequeño, porque en el campo no te exigen papeles, sino que seas productivo, recogí naranjas, guayaba, tomate, café y trabajé repartiendo lavadoras. Siempre me gustó la plata y no le tuve miedo al trabajo”, reveló.

Gómez recordó que inició a hacer videos hace 8 años por gusto, porque en ese entonces no pensaba en que ese fuera su trabajo. Sin embargo, Mauricio encontró la manera de hacer dinero con sus videos, recalcó que su trabajo es entretener, aunque no haya estudiado una carrera para ello y reveló que gana dinero por sus videos en YouTube y Faceboook, mientras que por su contenido en Instagram le pagan terceros por publicidad.

El creador de contenido no quiso revelar cifras de ganancias, pero sí le hizo una reflexión a quienes lo critican. “A la gente le parece injusto cobrar de 10 a 20 millones por una publicidad en una historia de Instagram, pero lo que la gente no sabe es que por poner una valla publicitaria en las calles de Medellín te cobran cientos de millones, al igual que en los canales de televisión”.

Gómez resaltó que “lo que cobran los influenciadores por una publicidad no se compara con lo que cobra una canal de televisión o lo que cuesta una valla, pero los resultados de los influenciadores son mucho mejores poque mientras la valla la ven máximo 200 mil personas, la historia del creador de contenido la ven dos millones en 24 horas”.

Además, Mauricio resaltó que “no tengo un cartón, no porque no quise, sino porque no podía”, pero que igualmente su trabajo no es fácil y requiere de mucha dedicación. “Tengo una oficina, una secretaria y planeo mis contenidos con antelación porque me tomo en serio mi trabajo”, afirmó.

Explicó que La Liendra no es solo un personaje de las redes sociales, sino una empresa que da empleo en el país. “Tengo 11 empleados, con prima, seguridad social, tengo una oficina en Medellín, con recepción y todo con el nombre de ‘La Liendra’”.

Finalmente, el creador de contenido que cuenta con más de seis millones de seguidores señaló que su objetivo a futuro es hacer que las personas respeten su trabajo. “Llevar a este empleo a un punto en que lo respeten, al no entender esto, las personas atacan mucho”, concluyó ‘La Liendra’.

