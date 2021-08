María Antonia García pide la reapertura del caso contra Hollman Morris por acto sexual violento

Maria Antonia García de La Torre y Hollman Morris

El pasado viernes 4 de junio el fiscal 229 seccional de Bogotá, Luis Gabriel Miranda Verbel, anunció en una comunicación dirigida al periodista y político Hollman Morris que desde el ente acusador optaron por archivar la denuncia penal en su contra por el delito de acto sexual violento contra la periodista y docente María Antonia García.

Según la Fiscalía General de la Nación, el 26 de abril de este año fue adoptada la decisión de archivar la denuncia de María Antonia García contra Morris de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 de código procesal penal y 14, 15, y 16 del código penal, tal como se aprecia a continuación:

Notificación de archivo de denuncia por acto sexual violento de Hollman Morris / (Twitter: @AUGUSTOOCAMPO)

Aunque en la misiva enviada a Morris no se especifica la causal por la cual se archivó la denuncia realizada el 11 de septiembre de 2019, la columnista y colaboradora del New York Times ha comunicado su intención de reabrir el caso, que está próximo a cumplir dos años desde que fue puesto en conocimiento de las autoridades.

Desde su cuenta de Twitter, García dijo que de manera arbitraria la denuncia terminó archivada, pese a que Morris incluso había admitido haber cometido el delito en una entrevista radial en entrevista con Vicky Dávila en W Radio Colombia. Además, criticó que el abogado de Morris, Augusto Ocampo, quiera exponer al político como inocente y que “aquellos y aquellas que violaron debido proceso y presunción de inocencia” repliquen el archivo a su favor.

Así dio a conocer María Antonia en un hilo de la red social la decisión de reabrir la denuncia ante la necesidad de interrogar testigos y la admisión propia del delito por parte de Morris en cadena radial:

Quiero anunciar públicamente que exigiré ante la Fiscalía que se reabra mi denuncia de Acto sexual violento contra Hollman Morris, la cual fue archivada de forma arbitraria SIN INTERROGAR TESTIGOS Y SIN TENER EN CUENTA QUE EL ACUSADO ADMITIÓ SU DELITO.

Hilo de María Antonia García sobre reapertura de denuncia penal por acto sexual violento contra Hollman Morris / (Twitter: @Caidadelatorre)

La denunciante exige justicia y un debido proceso de interrogación para demostrar la culpabilidad de Morris en hechos que habrían ocurrido hace 10 años en Lavapiés, Madrid, España:

Hace varios días le pedí a la Fiscalía que me dijera los motivos para archivar una denuncia sin siquiera tener en cuenta la aceptación del delito por parte del victimario y sin interrogar a los testigos. Luego exigiré su reapertura hasta que se declare culpable al victimario

Cabe resaltar que, la periodista radicó en septiembre de 2019 su denuncia en contra de Morris ante la Fiscalía General de la Nación:

Denuncia de María Antonia García a Hollman Morris por acto sexual violento / (Twitter: @Caidadelatorre)

De acuerdo con lo relatado por García De la Torre en una columna de opinión titulada “Mujeres Ardidas” y publicada el 1 de febrero de 2019 en el diario El Tiempo, Morris la acosó y la forzó a besarlo en España en 2011 cuando ella trabajaba para el diario El Mundo y se interesó por escribir sobre un documental que él había hecho titulado “Impunity”, el cual narra atrocidades cometidas por los paramilitares en los años más complejos del conflicto armado en Colombia.

Así lo relató ella en su columna en el periódico bogotano:

Nos reunimos en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude. Yo estaba sobria y en una relación de pareja en ese momento y nunca hubo ambigüedad sobre mi razón para estar ahí. Tampoco estábamos solos, había otras personas a las que Hollman Morris conocía y había invitado. Mi presencia en ese lugar tenía el único fin de hablar con él sobre el documental

En su momento, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) apoyó la denuncia de la periodista que inicialmente se mostró confiada en la celeridad de la justicia, pero dos años después, recibió la noticia de archivo sin motivos detallados.

Cuando Vicky Dávila consultó a Hollman en W Radio si él había besado a la fuerza a la periodista, contestó que no rotundamente. Pero cuando Dávila le dijo que si ella estaba mintiendo, Morris también dijo no, lo que sembró la duda por su contradicción, ya que para él fue un asunto de unos tragos, que no puede ser calificado de acoso.

Morris también dio su versión de lo que sucedió con García de la Torre en el programa de Red Más ‘La Tele Letal’. En conversación con Martín de Francisco y Santiago Moure, el político bogotano sostuvo que se trató de un beso únicamente, mas no de un manoseo o acoso mayor:

Hermano, ahí hay una parte de la historia que [ella] no cuenta. Estábamos borrachos, dos de la mañana, en un bar de Lavapiés de Madrid [España]. Ella me besó y yo la besé, punto. Ahora, si a eso le quieren poner otras cosas…; detrás de todo esto hay una estrategia

Mire lo simpático, después, entonces que: ‘Ayúdame al trabajo, ayúdame a trabajar, consígueme un trabajo, tú eres lo mejor’ y ocho años después, cuando me lanzó a la candidatura de la alcaldía, descubro que dizque yo la acosé

