Hombre que le disparó a su esposa embarazada en Barranquilla fue condenado a más de 21 años de cárcel

A la cárcel Alexander Molina Mejía luego de dispararle a su esposa embarazada Mily Margarita Bracamonte Herrera. Foto: archivo particular.

A 21 años y 8 meses de prisión fue condenado Alex Eduardo Molina Mejía, alias ‘Pipo’, un hombre de Barranquilla que en 2018 le disparó a su esposa Mily Margarita Bracamonte Herrera, quien se encontraba con tres meses de embarazo. El victimario enfrenta cargos por intento de feminicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La decisión la tomó el Juzgado Décimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la capital del Atlántico luego de más de tres años que este proceso se debatiera en los estrados judiciales de esa ciudad.

Tras el disparo que Pipo le propinó a su hoy expareja, ella perdió el bebé y ahora enfrenta graves secuelas por el ataque que por poco le cuesta la vida. De acuerdo con los togados que dictaminaron la pena del criminal, este deberá estar tras las rejas 262 meses equivalentes a los 21 años y 8 meses antes mencionados.

“Se tiene conocimiento que la víctima y victimario convivían bajo el mismo techo en la casa de habitación donde ocurrieron los hechos y que en ocasiones anteriores la víctima había sido maltratada y sometida por su agresor; que la víctima para el momento de los hechos el acusado la insultó y luego la agredió con el arma de fuego”, se lee en el fallo.

Los hechos ocurrieron en abril del 2018 en el barrio Siete de Abril, al suroccidente de Barranquilla, en la calle 66 con carrera 14 cuando Alex Eduardo Molina Mejía utilizó una escopeta artesanal, coloquialmente conocida como ‘changón’ para atentar contra la vida de la mamá de su hijo.

Tras el dictamen del juzgado, se conoció que el Pipo aceptó los cargos por los que hoy quedó privado de su libertad. Cabe mencionar que durante este tiempo, el hombre cumplía con su pena mediante ‘casa por cárcel’ mientras que se determinaba la condena que recientemente se conoció.

“Conforme al resultado del reconocimiento médico legal de clínica forense practicado a la víctima, esta presentó herida en la cabeza, ocasionada con proyectil de arma de fuego tipo escopeta, contusión hemorrágica frontal izquierda con exposición de masa encefálica que le ameritó incapacidad médico legal provisional de 55 días con cita a nuevo reconocimiento (…)”, reza uno de los apartes de la sentencia.

De acuerdo con familiares de la víctima, el Pipo siempre había sido muy agresivo con ella e iba a la casa de sus padres con “mordiscos, golpeada, aruñada; una vez hasta llegó con una puñalada en la pierna”, contó Liney Bracamonte, madre de la mujer a los micrófonos del diario atlanticense El Heraldo.

Además, la mamá de Mily Margarita dice que, aunque las agresiones hacia su hija eran constantes, ella siempre callaba y no lo denunciaba. “Ella lo negaba todo, pero era por miedo, nosotros le pedíamos que lo dejara, pero siempre terminaba volviendo”, expresó la madre cuando sucedieron los hechos en 2018.

En el prontuario de alias Pipo también reposan anotaciones judiciales por hurto y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo al medio citado, este enfrentaba una pena de detención domiciliaria por el porte de armas y hoy deberá enfrentar a la justicia tras las rejas por ese y los demás delitos.

Los familiares del criminal quedaron anonadados por el hecho y aseguraron en su momento que estaban dispuestos a colaborar con las autoridades: “El mismo sábado, cuando pasó la desgracia, yo lo llevé para que se entregara y lo dejé, pero de allá me llamaron el domingo a decirme que no tenía denuncia y que no lo podían retener, y a las 2 de la tarde ya estaba de regreso en mi casa. Él no quería salir porque sabe que en cualquier momento le pueden hacer algo por allá”, afirmó Mary Cruz Molina, madre de ‘Pipo’ en 2018.

