En Bogotá, ladrones robaron pertenencias por medio de la ‘llamada millonaria’ engañando a un niño

En Bogotá, ladrones lograron robar pertenencias de una casa por medio de ‘llamada millonaria’ engañando a un niño. Imagen de referencia.

De acuerdo con la denuncia de los padres, su hijo de 10 años, que se encontraba solo en casa recibiendo clases virtuales, mientras ellos estaban afuera realizando diligencias, fue amenazado, intimidado y engañado por delincuentes que lo llamaron al teléfono fijo de su hogar y le comunicaron que debía entregar objetos de valor a una persona que estaba afuera del conjunto residencial.

Por medio de lo que las autoridades catalogan como una ‘llamada millonaria’, los ladrones llamaron al niño y le indicaron que sus padres se encontraban detenidos y que para poder hacer su liberación debía pagar por ello, por lo que el niño les resultó entregando cosas de valor en un bolso a una mujer que lo esperaba a las afueras de su apartamento.

Según los padres del menor, quienes denunciaron el caso ante la Fiscalía General de la Nación y dieron a conocer los hechos en Noticias Caracol, aconsejaron a otros padres que deben tener cuidado cuando sus hijos queden solos, e indicarles que no hagan caso a estas fraudulentas llamadas.

“Mi hijo empacó computadores, una cámara de video, el celular de él, unas alcancías con dinero y las entrega a una señora en una maleta, que estaba al frente con unas características que le dijeron. Incluso la persona, que lo intimida de esa forma, le pide que salga de la portería y entregue las cosas de valor”, contó el padre de familia al noticiero.

Además, el padre señaló que frente a este manera de robo se puede presentar otro tipo de sucesos como secuestro, pues destaca que una vez su hijo estando fuera de los conjuntos residenciales pudo haber sido llevado a cualquier lugar, ya que en los videos de las cámaras de seguridad del sector se ve que el menor dura un tiempo considerable hablando con esta mujer.

Estas son las 8 zonas más inseguras de Bogotá

Según lo informado por el director del programa ‘Bogotá cómo vamos’, Felipe Bogotá, en la más reciente encueta realizada la percepción de inseguridad de los bogotanos se encuentra concentrada en tres localidad de la ciudad: Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

El director de esta iniciativa, indicó que la encuesta que analiza los cambios y la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, reveló que la mayoría de los capitalinos se sienten inseguros en la ciudad debido a los altos índices de asaltos, hurtos y otros delitos. De acuerdo con el estudio, la situación es tan crítica que, por localidades, la percepción de seguridad no supera el 15%.

Entre las zonas con mayor percepción de inseguridad se encuentran: la Avenida 1 de Mayo con carrera 10 - la Carrera 10 entre calles 6 y 26 - la calle 3 con carrera 30 - la Avenida 6 con carrera 27 - El puente de la Avenida 68 con calle 72 - la zona de la Avenida Caracas con calle 13 - la Zona céntrica de Fontibón y la Avenida Ciudad de Cali con calle 38 Sur, entre otras.

“El 77 % de las personas encuestadas manifestó sentirse insegura y el 68 % de ellos en los barrios. En el momento de analizar esto se evidencia que los hombres se sienten más inseguros y prevalece esta percepción en los niveles socioeconómicos bajos especialmente en las localidades ubicadas en el sur de la ciudad. En las localidades donde más aumentaron los hurtos es en Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal”, afirmó Felipe Bogotá.

De acuerdo con ciudadanos que fueron consultados por RCN Radio, le contaron a esta emisora que “siempre que veo un motociclista que viene con un pato que le llaman y siento que me van robar, no puedo llevar una maleta porque creo que me la van a quitar, la situación es difícil”, expresó Óscar Ramírez.

Por su parte, Juan Valencia, quien es habitante de la localidad de Suba, manifestó: “claro que me siento inseguro, uno ya no puede andar tranquilo en la calle, en un bus, en un taxi o en cualquier vehículo incluso porque uno no sabe quién le puede quitar sus cosas”.





