El caso Fernando Uribe no se detiene: el futbolista denunció amenazas en contra de sus hijas

Luego de conocer que Atlético Nacional no podrá inscribir a sus incorporaciones para la Liga BetPlay II 2021, por la sanción de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol sobre la transferencia irregular de Fernando Uribe del club paisa a Millonarios cuando él surgió de Cortuluá, la polémica del caso y sus jurisdicciones se avivó por cuenta de amenazas que el mismo futbolista recibió.

Aunque sobre él no recae responsabilidad alguna del pleito económico donde Nacional debe pagarle cinco millones de dólares a Cortuluá a manera de sanción, el jugador de Millonarios hizo pública una denuncia en su cuenta de Instagram luego de que un usuario de la red social identificado como cristiianpaez17 lo tildara de ladrón y lo acusara de recibir dinero en la demanda, que involucra a varios actores del balompié profesional, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y al mismísimo Tribunal Federal Suizo.

En su historia de esta red social, el crack de Millonarios etiquetó a la cuenta de la Fiscalía General de la Nación y dejó claro que no permitirá que le pase algo a sus hijas:

No me importa que se metan conmigo porque hace parte de lo que en Colombia hemos ‘normalizado’ insultar y tirar odio en redes sociales... Pero a mis hijas no las toca nadie, se tienen que lavar la boca cuando las mencionen ratas como el de este mensaje. Una amenaza?? @fiscaliacol