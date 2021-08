Presentadora española criticó a Maluma por besar a sus fans: “Incalificable, sexismo puro y asqueroso”

Imágenes originales tomadas de Instagram @LorenaGarciaDiez y @Maluma

Bastante revuelo causaron las imágenes que compartió Maluma a través de sus redes sociales para promocionar su próxima gira de conciertos, y es que en estas se aprecian varios videos de conciertos en los cuales él se ha dedicado a besar seguidoras durante sus presentaciones.

Aunque para muchas de sus fanáticas esto puede llegar a ser un sueño, lo cierto es que las imágenes no han sido del agrado de todo el público, pues incluso una periodista española aprovechó su programa en vivo para despacharse en contra de lo que consideró como un comportamiento sexista.

La mujer en cuestión es Lorena García Díez, quien participa en el magazín informativo ‘Espejo público’ del canal Antena 3, hasta el cual llegó dicho clip en el que se observa cómo Maluma tiene la costumbre de subir a una seguidora al escenario para después besarla.

“Oye, ya está bien de ver besos, esto me parece horroroso. Ni pandemia, ni no pandemia, esto es una... Incalificable, sexismo puro y asqueroso...”, señaló la presentadora española al ver las imágenes. Sin embargo, su arremetida no culminó allí y dedicó otras palabras para expresar su enfado y, de paso, hacer una reflexión al respecto.

“Mira que Maluma me caía bien, pero no había visto estas imágenes (...) Por muy fan que seas, por mucho que les guste, están invadiendo su espacio y creo que no deberían hacerlo”, agregó Lorena García Díez, quien hace poco anunció que está en embarazo.

Pero la periodista ibérica no fue la única en cuestionar al reggaetonero colombiano por robarle besos a las asistentes de sus conciertos, pues varias reacciones que suscitó su publicación dejaron al descubierto el descontento.

“Si es cierto que eres muy lindo y todo, pero eso no te da derecho a ejercer esa práctica tan misógina”, “no entiendo por qué tienen que confundir admiración artística con un gusto físico, lo vi mal ahí”, “más de una que aparece ahí debería haberte metido tu buena cachetada para que aprendas a respetar” y “por lo menos debería darle asco pensar que usted no conoce de dónde viene la saliva que se mete a la boca”; son algunos de los comentarios que se pueden observar en dicho posteo.

Además, hay otros que le piden cuidar las distancias y dar ejemplos en tiempos de pandemia. “¡Hágale que el covid delta ya está activo ¡Me cuenta pues!”, indicó J Balvin.

No es la primera vez en la que Maluma es señalado por comportamientos machistas o sexistas, pues en 2016, cuando publicó la portada de su canción ‘Cuatro Babys’ junto a varias mujeres desnudas, las críticas llovieron en su contra.

Además, la composición también dio bastante de qué hablar, teniendo en cuenta que es una letra bastante explícita y que está disponible para la reproducción de los más pequeños en plataformas digitales y redes sociales.

“Se normaliza una situación que es violenta, que es bastante agresiva (...) Las mujeres escuchamos todo el tiempo un bombardeo y se vuelve una costumbre y de alguna manera normal. Que te estén tratando de perras, que te voy coger del pelo, que te voy a hacer, que te voy a violar, se vuelve algo cotidiano”, aseveró en su momento la activista colombiana Lineyl Ibáñez, quien es impulsora de la campaña ‘Usa la razón’ que busca exponer las letras de este popular género.