Iván Duque habría impedido que María Ángela Holguín lidere la Secretaría Iberoamericana en España

Iván Duque sería quien impedirá que María Ángela Holguín lidere la Secretaría Iberoamericana en España. Fotos: Colprensa

María Ángela Holguín, diplomática y exministra colombiana, fue uno de los alfiles más importantes dentro de la administración de Juan Manuel Santos. Por ocho años, la mujer enfrentó las rupturas y complicaciones entre Venezuela y Colombia con sus varios gobiernos de bagaje dentro de las relaciones exteriores del país.

En los últimos días, se conoció que la excanciller es una de las más opcionadas y capacitadas para liderar la Secretaría General Iberoamericana en España y la falta de apoyo al interior del Gobierno de su país sería una razón de peso para no ser escogida.

Su poca -o nula- cercanía con Iván Duque y su causa política hizo que su país no la apoyara para su candidatura. Al ser cuestionada por este hecho, Holguín contó su comunicación con el Gobierno de España a W Radio.

“Les dije que yo no creo que este gobierno me apoye, francamente y de una vez. No piensen en mí. Después me mandaron otro mensaje en el que ellos insistían que necesitaban una persona con experiencia y necesitaban que fuera una mujer. A eso, entonces, dije que habría que preguntarle a Duque y mandarle un mensaje a ver qué piensa. Entiendo que lo que le ha dicho a los países es que Colombia no tiene candidato y no va a apoyar. Es difícil un cargo de esta categoría sin el apoyo del Gobierno”, aseveró.

Holguín, aparentemente, descartó su candidatura y la posibilidad de que entrara en juego para el cargo porque el Gobierno colombiano no la presentará como opcionada. “Los españoles han querido insistir”, indicó, a pesar de la negativa de Colombia. También, en la entrevista, se conoció que España quería lanzarla como su propia candidata. Sin embargo, por reuniones con Duque durante la posesión del presidente Pedro Castillo, los ibéricos dieron por hecho que no hay apoyo.

“Era una posición importante, interesante e importante para el país, también”, dijo, en conclusión, por el hecho de que Duque desaprovecharía a una aliada en una importante plataforma internacional.

“Tanto que hemos tratado que los colombianos lleguen a altos cargos internacionales y perdemos este tipo de oportunidades”, añadió Holguín, y se abrió la posibilidad de que Duque proponga a un perfil para ingresar a la contienda por el puesto máximo.

La Secretaría General Iberoamericana, con sede en Madrid, supone ser un organismo internacional que apoya las 22 naciones que conforman la Comunidad Iberoamericana, la cual reúne países del centro, caribe y sur del continente americano.

Y, para beneficio de Holguín, cuenta con el apoyo del Gobierno de España -uno de los principales financiadores- en su búsqueda por el puesto máximo de dicha organización. Además, según W Radio, muchos países miembros, por su trabajo con Santos, también reconocen la buena gestión de la excanciller.

Tanto como Juan Manuel Santos, también es disidente del gobierno de Álvaro Uribe Vélez tras su renuncia a la embajada de Colombia ante la ONU en 2006 como reproche por contratación de hijos de aliados políticos. Ahora, la experimentada politóloga de la Universidad de los Andes enfrentaría las consecuencias de la rivalidad política con el expresidente y, en general, su causa política.

La excanciller lanzó un libro de nombre ‘La Venezuela que viví' para retratar la relación entre Colombia y el país vecino, convulsionado por el régimen chavista. Ahí, cuenta lo que experimentó tratando con Nicolás Maduro como canciller de Hugo Chávez y demás altibajos de la relación entre ambos países.

